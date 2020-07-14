БОЛЬ УТРАТЫ

13 июля в Республике Казахстан был объявлен Днем общенационального траура.

Ровно в полдень вчера во всех населенных пунктах прошла минута молчания. Перед резиденцией Акорда Глава государства Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв пандемии коронавируса.

– Сегодня мы чтим память соотечественников, жизнь которых оборвала коварная болезнь. Выражаю соболезнования родным и близким умерших. Уверен, единство и сплоченность помогут нам скорее преодолеть это испытание. Правительство, акимы принимают срочные меры по выходу из тяжелой ситуации. Благодарен медикам, полицейским, волонтерам за самоотверженную работу, – отметил Президент на своей странице

в Twitter.

В Восточно-Казахстанской области также почтили память всех погибших от коварной болезни.

– Глубоко скорбим о тех, кто ушел из жизни в период пандемии коронавируса. Это действительно тяжелое заболевание, но я уверен, что мы победим его. Медицинские работники прилагают невероятные усилия, а также все свои знания и опыт, чтобы одержать победу над вирусом, – говорит директор КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» Ермек Омарбеков. – В ЦМИР открыт инфекционный госпиталь по КВИ, развернуты койки и проходят лечение 200 больных с подтвержденным диагнозом, у всех состояние стабильное. Среди них есть и тяжелые пациенты, но они находятся в реанимационных отделениях под пристальным вниманием наших врачей: реаниматологов, анестезиологов, терапевтов.

Ермек Омарбеков отметил, что основная часть пациентов – это взрослое население, средний возраст больных составляет 45 лет. Однако есть среди них пожилые и молодые люди.

– ЦМИР полностью оснащен оборудованием и лекарственными средствами. Согласно плану мероприятий, утвержденному акимом области Даниалом Ахметовым, первые партии оборудования для оснащения провизорных и инфекционных госпиталей уже пришли, на днях ожидается поставка второй партии. Это кислородные концентраторы, инфузоматы и аппараты искусственной вентиляции легких, – отметил Ермек Омарбеков. – Победа над вирусом зависит не только от слаженной работы врачей или органов исполнительной власти, а от каждого гражданина. Карантинные мероприятия, которые внедрены в регионе, уже приносят свои плоды, есть результаты. Я хотел бы обратиться ко всем восточноказахстанцам: давайте строго соблюдать все карантинные мероприятия! Только когда мы все вместе осознаем это и начнем следовать установленным правилам, тогда мы победим эту болезнь. Самое главное – разорвать цепочку передачи инфекции. Но все это окажется бездейственным, если население не будет соблюдать требования

санврачей.

Врачи продолжают делать все от них зависящее, борясь за здоровье и жизнь каждого пациента. Они работают в инфекционном госпитале по 14 дней, круглосуточно не выходя из здания. Они – на передовой, именно поэтому в списках погибших от КВИ числится немало медицинских работников.

– Сегодня мы также отдаем дань памяти коллегам, которые боролись за жизнь своих пацентов и погибли от коронавируса. Все медицинское сообщество почтило их память минутой молчания, – подчеркнул заместитель директора по контролю качества медицинских услуг и внутреннего контроля ЦМИР Ержан Мейрбаев.

Пандемия унесла жизни уже сотен казахстанцев. По последним данным Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, в Казахстане жертвами коронавируса стали 375 человек. Среди них – наши родные, друзья и коллеги.

В День траура казахстанцы с горечью осознают – чтобы жертв стало меньше, чтобы в корне справиться с пандемией, требуются решительные и эффективные меры.

– Мы продолжим делать все, чтобы вирус отступил, чтобы заболевшие выздоровели и вернулись к привычной жизни, чтобы каждый пациент знал, что за его жизнь борются всеми силами, – пообещал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Принимаются неотложные меры по поставке необходимых лекарств в медицинские организации и на розничный рынок, разворачиваются дополнительные койки, изучаются и совершенствуются совместно с иностранными экспертами методы лечения коронавируса. Работа ведется день и ночь и не остановится, пока опасность не минует.

По информации Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, всего в РК за время пандемии заболели 59 899 человек, на данный момент 33 814 выздоровели.

Айгуль Биданова, Дамир Омаров

Дмитрий Франчук

Нур-Султан, Усть-Каменогорск