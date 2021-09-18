Бокс вместо рукоделия

Юная спортсменка из Уланского района завоевала серебро на чемпионате Азии по боксу среди молодёжи и юниоров в Дубае.

Айшагуль Елеубаева является двукратной победительницей чемпионата РК по боксу, победительницей чемпионата мира. На прошедшем чемпионате Азии Айшагуль в который раз доказала свою силу и стала серебряным призёром престижных соревнований. По словам тренера спортсменки Берика Мусина, девушка усердно готовилась, прорабатывала свои ошибки, которые допускала в предыдущих поединках, и приходила на тренировки даже в выходные дни.

На родине юную спортсмену встретили родственники, друзья, тренерский состав и руководство детско-юношеской спортивной школы Уланского района. От имени акима района ей вручили сертификат на сумму 150 тысяч тенге.

– Как и любой спортсмен, перед чемпионатом Азии испытывала волнение и страх, но упорно работала, не пропуская тренировки. Я занимаюсь боксом с тринадцати лет. Первое время родители говорили, что этот спорт не для девочек и предлагали мне заняться рукоделием, но позже их мнение изменилось. Теперь моя цель – приложить все усилия для того, чтобы защищать честь Казахстана на Олимпиаде в 2024 году, – отметила Айшагуль Елеубаева.

Дарья Антон