Бойцы на плацу

В Усть-Каменогорском гарнизоне завершилась подготовка по военным специальностям. На сегодняшний день её прошли около 1100 военнослужащих.

В соответствии с планом боевой подготовки на первый этап 2021 учебного года в воинской части имени Халық Қаһарманы К. Кайсенова Усть-Каменогорского гарнизона завершена подготовка по специальности военнослужащих всех категорий.

Основная цель – изучение военнослужащими функциональных обязанностей личного состава части, штатного вооружения и военной техники, обучение стрельбе, работе со штатными средствами связи и оказанию первой медицинской помощи. Занятия проводились отдельно по каждой военной специальности.

– Задействовано 1300 человек, 75 учебных групп, отобраны более 170 опытных инструкторов-сержантов, 62 руководителя имеют учебно-материальную, а также военную технику и боеприпасы, – сказал командир воинской части имени Халық Қаһарманы К. Кайсенова подполковник Аслан Китапбаев. – В Вооруженных Силах страны должны служить только грамотные, знающие своё дело высококвалифицированные специалисты. Поэтому особое внимание уделяется специальной подготовке военнослужащих как отдельной форме боевой подготовки.

Военнослужащие работали в составе учебных групп. Данную учебную подготовку вели опытные военные специалисты, инструкторы, ставшие отличниками и призёрами боевых состязаний и учений.

Например, в мотострелковых подразделениях есть такие специалисты, как наводчики-операторы БМП (боевая машина пехоты). Они должны точно и чётко устранять поставленные цели и уметь слаженно работать в составе экипажа.

– При подготовке по специальности мы должны обучать операторов-наводчиков правилам стрельбы из пушек и из спаренного с ней пулемёта, – сказал инструктор-сержант наводчиков-операторов, старший сержант, участник международных армейских игр «Суворовский натиск» Ерасыл Маратов. – Все эти навыки необходимы для повышения профессионализма военнослужащего и правильного понимания своей профессии и цели в бою.

Елена Пашке

Фото пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона