Богатый урожай

Казахстан всегда славился хорошими урожаями пшеницы. Как в этом году обстоят дела с уборкой зерновых, достаточно ли нам собственного хлеба для всего населения?

Арина Петряева, Шемонаихинский район

По сообщению пресс-службы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в нынешнем году урожай хлеба превысил ранее установленный прогнозный уровень.

Так, на сегодня намолочено больше 21,7 млн тонн зерна, вместо планируемых 19,5 млн тонн зерновых в бункерном весе.

Кроме того, пшеницы уже собрано свыше 16,3 млн тонн, при прогнозируемых 14,1 млн тонн в бункерном весе.

Всё это стало возможным благодаря неустанному труду хлеборобов. Сегодня у казахстанских фермеров есть возможность обеспечить зерном не только отечественный рынок, но и успешно продавать его за рубеж, где высоко ценятся качественные показатели нашей продукции.