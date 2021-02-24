Богатырские кони из Кабы

В отдалённом Тоскаинском сельском округе Курчумского района кроме первозданной природы есть ещё одно неоспоримое богатство – лошади. Местные жители ими по праву гордятся: дело в том, что они представляют выведенный здесь в минувшем веке особый, кабинский тип лошадей породы жабе.

Коневодство в этом краю было во все времена основным занятием населения. На просторных долинах, в укрытых от ветров ущельях и на склонах гор было вольготно густым табунам вороных, серых, гнедых… Причём выпасались они и в зимний период, то есть находились на тебенёвке. Это означает, что лошади самостоятельно добывают себе корм из-под снега, расчищая его копытами. Принадлежность к породе джабе позволяет этим животным находиться под открытым небом, в условиях дикой природы всю зиму.

Стоит рассказать о главных особенностях этой породы лошадей. Согласно научным данным, одомашнивание лошади на территории Казахстана началось более 5000 лет назад. Порода жабе ведёт свою родословную от древней казахской лошади. Она относится к аборигенным породам лошадей, близким к монгольским, произошедшим от одного предка, возможно, лошади Пржевальского.

Лошади породы жабе неприхотливы к условиям содержания и приспособлены к жизни в суровых условиях. Как уже говорилось выше, они сами добывают себе корм и в зимний период под толстым слоем снега. Своё потомство – маленьких жеребят конематки приносят ежегодно также под открытым небом, нередко прямо на снегу. Этот период местные табунщики называют ожеребкой.

В прежние времена территория нынешнего Тоскаинского сельского округа входила в состав совхоза «Кабинский». В семидесятых годах минувшего века в этом хозяйстве началась работа по выведению нового типа жабе в целях улучшения качественных породных показателей. В разные годы в Кабу, как тогда называли по названию протекающей здесь реки этот отдалённый край, завозили разные породы лошадей. В их числе были донская, будёновская и даже орловские рысаки. Однако основная ставка группой специалистов, работавших над решением задачи улучшения породы жабе, была сделана на породу тяжеловоз.

Она была выведена в двадцатых годах минувшего века. Официально зарегистрирована в 1952 году. По информации из открытых источников, порода тяжеловоз получена поглотительным скрещиванием отечественных упряжных лошадей – потомков и помесей битюгов (первая российская порода утяжелённых рабочих лошадей), арденов, першеронов – с бельгийскими и английскими породами лошадей.

Тяжеловозы – одна из самых крупных лошадей. Она славится не только своей мощью, но и неприхотливостью, высокой адаптивностью к окружающим условиям, чего нельзя сказать о многих других видах. В 1952 году порода получила официальное признание. Она быстро завоевала лидирующие позиции среди других тяжеловозов в стране и стала ставить рекорды. В 1957 году жеребец Форс прошёл 35 метров с грузом в 23 тонны.

Эти лошади – настоящие трудяги. Даже их экстерьер говорит об этом: при всей массивности и силе эти тяжеловозы очень хорошо бегают рысью в упряжи. Но помимо рабочих качеств они также славятся высокой мясной и молочной продуктивностью. К тому же эти лошади достаточно скоро, уже с 2,5 лет, могут приступать к сельскохозяйственной работе.

Не назовёшь скорым время, которое ушло у группы энтузиастов на создание кабинского типа жабе. Привозимых из Владимирской области (РФ) тяжеловозов скрещивали с местной породой. Как выяснилось, последние трудно переносили наши суровые зимы, не были приспособлены к тебенёвке. Однако полученное после скрещивания с местными лошадьми потомство было уже более неприхотливым и выносливым.

В совхозе «Кабинский» велась и селекционная работа. В группу энтузиастов входили зоотехники Асымхан Хамитов, Василий Алейников, Мурат Туратауов, табунщики Самаркан Булькубаев, Сергей Бердюгин, Амантай Беткенбаев, Азилькан Доланбаев, Нурсултан Сапабаев.

Проведённая этими людьми работа принесла свои результаты: в 1995 году был официально зарегистрирован кабинский тип лошадей жабе. Они не потеряли своих исконных качеств, но стали ещё мощнее, настоящими богатырскими конями. Стоит отметить, зоотехник Асымхан Хамитов даже защитил кандидатскую диссертацию по этой теме.

В Тоскаинском сельском округе я услышал рассказ человека, который всю свою сознательную жизнь проработал табунщиком. Каково это, охранять табуны благородных гривастых?

Советбек Сапаргалиев родился в селе Владимировка, ныне Балыктыбулак. Там же проживает и ныне. По его словам, в совхозе «Кабинский» было 6,5 тысячи голов лошадей. Из них 3,5 тысячи – во Владимировке. Выпасали табуны в местечках Кара кезен, Улкен Такыр, Кыши Такыр. Важно было, чтобы летом животных не донимала мошкара, поэтому приходилось менять места выпасов.

– Самой главной и сложной задачей табунщика было не скормить коней волкам, – вспоминает ветеран. – Примерно с 5 вечера до 9 утра – время «визита» волков, когда нельзя смыкать глаза. С появлением стаи хищников табун сразу сбивается в круг, в центре которого жеребята и конематки. Однако хищникам всё же иногда удавалось хитростью выманить из круга жеребёнка и одним ударом клыков оборвать ему жизнь.

Труднее всего, по словам табунщика, зимой. Из-за постоянного контакта со снегом на головах либо ногах лошадей появляются так называемые мерзляки – большие комья льда, перемешанного со снегом. Иной раз мерзляки вырастают до размеров ведра. И тогда любое движение несчастного животного доставляет ему нестерпимую боль, и оно не в состоянии двигаться. Оказавшись в неподвижном положении, животное попросту замерзает и гибнет на морозе. Чтобы спасти его, табунщики освобождают их от мерзляков. Операция эта, с учётом того, что лошади в местных табунах не знают узды и практически дикие, проходит весьма нелегко. По осени отбивают от табуна жеребят, чтобы их матери могли к зиме нагулять вес.

Советбек Сапаргалиев вышел на пенсию. Однако отдыхать ему не дали – попросили организовать работу своих коллег в общественном табуне. Его собрали из поголовья частных хозяев, каждому из которых принадлежало по несколько лошадей. В общем, попросило общество, и ветеран не отказал, отработав старшим табунщиком ещё 13 лет. Кстати, табуны не остаются без присмотра ни на один день. На очередное дежурство, оно длится ровно неделю, заступают по три человека. Они по очереди сменяются на караулах рядом с табунами.

Как видно, за красу и гордость этих животных приходится платить дорогую цену. По-иному не выходит: лошади являются для многих семей главным источником дохода. Поэтому развитие коневодства в Тоскаинском сельском следует выделить как одну из основных задач в дальнейшем социально-экономическом развитии округа.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район