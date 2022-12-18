Богата знаменитостями земля Аягоза

Аягозский район – удивительное место, где родилось и выросло множество выдающихся личностей – батыры, поэты, писатели, государственные деятели.

Героями этой статьи стали известные выходцы из Аягозского района, каждый из которых оставил неизгладимый след в истории не только своей малой родины, но и страны.

ХРАБРЫЙ И БЕССТРАШНЫЙ

В 1706 году в Аягозском районе родился батыр, полководец Шынкожа Базаркулулы. Согласно историческим данным, с юношества отличительными чертами Шынкожа стали храбрость, бесстрашие и ловкость. Так, в 21 год его уже называли молодым батыром.

В борьбе против джунгарского нашествия Шынкожа батыр сражался в отряде Каракерей Кабанбай батыра. В 1727 году в битве при Буланты-Билеути он прославился благодаря проявленному героизму. Спустя три года герой участвовал в Аныракайской битве. В 1752–1754 годах проявил себя в битве при Чагане и руководил отрядом племён тума, токпак и байгана. Был отмечен как умелый воин при освобождении Жетысуского, Алтайского и Тарбагатайского районов от джунгар.

О том, насколько сильно батыр любил свою родную землю, можно судить по следующим сведениям, дошедшим до нас. Во время казахско-киргизского конфликта Шынкожа был окружён. Он отрубил себе палец и передал выжившим соратникам для захоронения на казахской земле. Батыр погиб в 1768 году в бою в Нарынской области Кыргызской Республики в так называемой «Жаильской резне».

Местонахождение тела Шынкожа неизвестно, а его палец был захоронен на холме вдоль реки Нарын в селе Шынкожа Аягозского района. В 1996 году, в год 290-летия со дня рождения батыра, на этом же месте был возведён мавзолей. В 2016 году прославленному земляку установили новый памятник, на замену старому. В первом варианте постамент был выполнен из кирпича, а во втором – из гранита. В обоих случаях сама скульптура была сделана из бронзы. К слову, в последней вариации памятника – славный воин восседает на коне. Автор произведения – Еркин Макулбаев, соавторы – Казыбек Дулатов и Бауыржан Жуасбаев.

В церемонии открытия нового монумента участвовали аким Аягозского района, выдающиеся деятели искусства и культуры региона и республики, потомки батыра, сельская молодёжь. О роли батыра историки, студенты, общественные деятели говорили на научно-практической конференции «Литературно-культурная летопись Аягозского региона и Шынкожа батыра».

Корреспондент «Рудного Алтая», побывавший на этом масштабном событии, писал, что после на ипподроме Аягоза состоялись состязания по национальным играм (аударыспаку, тенге алу, кыз куу, байге) и казакша курес. Праздничный день завершился концертом с участием звёзд казахстанской эстрады. Перед жителями и гостями Аягозского района выступили Роза Рымбаева, Али Окапов, Тохтар Сериков и другие артисты.

Добавим, имя батыра носит одна из улиц в Аягозе и школа в селе Шынкожа Нарынского сельского округа. Узнать больше о герое можно прочитав историческую дилогию писателя Кабдеша Жумадилова «Дарабоз».

БЕСЦЕННО НАСЛЕДИЕ ПОЭТА

В числе знаменитых и талантливых уроженцев Аягозского района поэт, публицист, просветитель, общественный деятель Дулат Бабатайулы. Он родился в 1802 году в Аягозском районе. Был образованным человеком для своего времени, хорошо знал арабскую грамоту и увлекался арабской поэзией. Благодаря его записям сохранились стихотворные произведения Ахтамберды-жырау.

Дулат Бабатайулы – первый казахский поэт, стихи которого были изданы типографским способом и опубликованы книгой. Первый его сборник «Өсиетнама» («Книга поучений»), подготовленный к изданию Мауликеном Сейилулы, вышел в свет в Казани в 1880 году. В нём было собрано около 800 строк стихов.

Также Дулата Бабатайулы называют первым казахским поэтом, обратившимся к сатирическим жанрам. В основном его стихи имели дидактический, назидательный характер.

Часто в произведениях акына говорилось о тяжёлой жизни народа, прославлялись трудолюбие и честность, подвергались критике лживость, социальная несправедливость, безделье и другие пороки. В 1940–1950-х годах его творения стали объектом литературных споров, в результате было принято решение не изучать творчество акына в средних школах.

Стоит отметить, Абай Кунанбайулы внимательно изучал стихи Дулата Бабатайулы и даже использовал некоторые его мотивы. К примеру, стихотворение «Вот и стал я волостным» перекликается со стихами Дулата «Вот смеётся волостной». Кроме того, считается, что акын из Аягоза ввёл новую систему стихосложения в казахской поэзии – «а а а б», которую впоследствии развил в своих поэтических произведениях Абай.

Все работы Дулата Бабатайулы собрал и подготовил к печати исследователь К. Омиралиев. Сочинения поэта публиковались в разных хрестоматиях: в сборнике «Произведения казахских акынов XVIII–XIX веков» (1962 г.); в издании «Үш ғасыр жырлайды» («Произведения казахских акынов дореволюционного периода», 1965 г.). Поэма «Еспембет» впервые была издана в пятом номере журнала «Жұлдыз». В 1991 году вышел в свет сборник произведений Дулата Бабатайулы «Замана сазы». Многие произведения поэта хранятся в рукописном фонде Центральной научной библиотеки.

Скончался Дулат Бабатайулы в 1874 году. Место захоронения поэта было утеряно, и только в 1990 году в 20 километрах от села Акшатау в селе Кызылжар был найден камень с надписью места захоронения. В 2001 году при активном участии писателя К. Жумадилова и поэта Н. Айтулы на могиле Д. Бабатайулы был возведён мавзолей.

Ания Есмухамет по материалам электронных СМИ