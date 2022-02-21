Боевое искусство

Первокурсник ВКУ имени Сарсена Аманжолова Дарын Бекказы занял первое место на чемпионате области по панкратиону.

Почти два года спортсмен занимается одним из древних видов единоборства, который сочетает в себе элементы борьбы и кулачного боя – панкратионом. Как сообщает пресс-служба Amanzholov University, также студент специальности «Физическая культура и спорт» на протяжении десяти лет осваивает особый стиль контактных боевых искусств, как Ашихара-карате.

– Участвовал в весовой категории 66 килограммов. В первый день у меня было всего два соперника и правила: использовать силу ног и не бить по лицу. Во второй день я уже соревновался в категории «Элит», где ограничений не было. То есть разрешалось использовать болевые приёмы. Было три соперника, среди которых я стал лучшим, – поделился Дарын Бекказы.

Стоит отметить, что чемпионат области является отборочным для участия в чемпионате Республики Казахстан. Ранее Дарын показал своё мастерство в соревнованиях республиканского уровня, где занял третье место. По словам спортсмена, на этот раз он намерен подняться на высшую ступень пьедестала.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено пресс-службой ВКУ им. С. Аманжолова