Спорт

Боевое искусство

21.02.2022
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Первокурсник ВКУ имени Сарсена Аманжолова Дарын Бекказы занял первое место на чемпионате области по панкратиону.  

Почти два года спортсмен занимается одним из древних видов единоборства, который сочетает в себе элементы борьбы и кулачного боя – панкратионом. Как сообщает пресс-служба Amanzholov University, также студент специальности «Физическая культура и спорт» на протяжении десяти лет осваивает особый стиль контактных боевых искусств, как Ашихара-карате.  

– Участвовал в весовой категории 66 килограммов. В первый день у меня было всего два соперника и правила: использовать силу ног и не бить по лицу. Во второй день я уже соревновался в категории «Элит», где ограничений не было. То есть разрешалось использовать болевые приёмы. Было три соперника, среди которых я стал лучшим, – поделился Дарын Бекказы.  

Стоит отметить, что чемпионат области является отборочным для участия в чемпионате Республики Казахстан. Ранее Дарын показал своё мастерство в соревнованиях республиканского уровня, где занял третье место. По словам спортсмена, на этот раз он намерен подняться на высшую ступень пьедестала.

Гульжан Естаева 

Фото предоставлено пресс-службой ВКУ им. С. Аманжолова  

21.02.2022
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