Бодрость и здоровье

Жарминские педагоги сменили привычные школьные кабинеты на спортивный зал.

Спорткомплекс имени Б. Турлыханова в селе Кабанбай на два дня стал площадкой для проведения традиционной районной спартакиады работников образования. Сюда съехались самые активные и спортивные учителя, воспитатели и руководители.

В программу вошли соревнования по нескольким видам спорта. Нешуточная борьба в командных состязаниях выявила сразу несколько команд-лидеров. Но до последнего не было известно, кто же из них станет лучшим. Финальные соревнования всё расставили на свои места.

Благодаря отличной спортивной форме, постоянным тренировкам и везению победить удалось сильнейшим – команде Георгиевской средней школы, которой был вручён переходящий кубок победителя спартакиады.

Второе место завоевали педагоги средней школы имени Маяковского, третье – школы имени К. Шакенова.

Как отметили организаторы, все участники подошли к соревнованиям ответственно и с хорошим настроением, показали свою физическую подготовку и смекалку, пообщались с коллегами и зарядились положительными эмоциями.

Аида Жумекенова

Жарминский район