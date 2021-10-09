Блистательная победа «Алтая»

Восточноказахстанский волейбольный клуб «Алтай» впервые стал победителем клубного чемпионата Азии среди женских команд, который стартовал 1 октября в Таиланде.

Казахстан на этом турнире представляли две команды – «Алтай» из Восточного Казахстана и «Жетысу» из Талдыкоргана. Помимо казахстанских коллективов, в первенстве участвовали ещё пять команд: филиппинские клубы «ПВЛ» и «Ребиско», иранская команда «Сайпа», тайский клуб «Суприм Чонбури», хозяйки турнира «Нахон Ратчасима».

В первый игровой день действующий чемпион Казахстана, волейбольный клуб «Алтай», боролся за победу с филиппинской командой «Ребиско». Поединок продлился три сета и остался за Восточно-Казахстанским клубом со счётом 3:0. Во второй день волейболистки «Алтая» разгромили иранок из команды «Сайпа» с аналогичным счётом.

В четвертьфинале клубного чемпионата Азии талдыкорганский клуб «Жетысу» уступил клубу из Тегерана «Сайпа». В полуфинал вышел волейбольный клуб «Алтай», где спортсменки сыграли с «обидчиками» талдыкорганцев, матч закончился победой «Алтая».

В финале восточноказахстанские волейболистки сошлись в борьбе с соперницами из Таиланда «Нахон Ратчасима». Спортсменки из «Алтая» одержали победу со счётом 3:0. Они вели весь первый сет, во втором отрезке игры команды поочерёдно лидировали. Однако казахстанский клуб лучше провёл финальную часть сета. В третьем сете команда «Алтай» отставала на шесть очков, но смогла уравнять счёт и оторваться от таек, вырвав победу.

Отметим, что женский волейбольный клуб «Алтай» существует уже шесть лет. Все эти годы он достойно представляет Восточный Казахстан на различных соревнованиях. В сезоне 2020–2021 волейболистки «Алтая» стали пятикратными чемпионками Казахстана, четырёхкратными победителями розыгрышей Кубка Казахстана и Суперкубка Казахстана. Дату 7 октября этого года можно считать исторической для клуба: впервые завоёвана золотая медаль на международной арене. Помимо победы в клубном первенстве, волейболистки получили право представлять Казахстан и Азиатский регион на чемпионате мира среди клубов под эгидой Международной федерации волейбола.

С победой спортсменок поздравил аким ВКО Даниал Ахметов, подчеркнув, что это большой повод для гордости.

– Клубный чемпионат Азии – престижные континентальные соревнования, где сражаются сильнейшие волейболисты от каждой страны. Команда Таиланда неоднократно занимала первое место на этом турнире, и вот сейчас, спустя три года с того момента, как мы принимали эти соревнования у себя в регионе, наши спортсменки одержали победу! Это не только их личный и командный триумф, но и победа для всей страны, – написал глава региона на своей официальной странице в социальных сетях.

По итогам соревнований волейболистки «Алтая» выиграли индивидуальные награды в номинациях: самый ценный игрок (MVP) – Сана Анаркулова, самый лучший доигровщик – Надежда Кодола, самый лучший диагональный – Кристина Белова, самый лучший либеро – Мадина Бекет.

– Мы очень счастливы! Хотим поблагодарить наших болельщиков, руководство клуба, весь Восточный Казахстан за поддержку. Сейчас вы находитесь далеко, но мы чувствуем, что вы с нами. Эта наша с вами общая победа, – сказала капитан команды «Алтай» Сана Анаркулова.

Марина Шевелёва