Блестящий результат

Две золотые и одну бронзовую награды завоевали юные лыжницы из Глубоковского района в первенстве области по спортивному ориентированию на лыжах.

Соревнования, проходившие в окрестностях села Тарханка, стали настоящим приключением для юных спортсменов-туристов. Разделённым и подобранным по возрасту и способностям участникам предстояло пройти на лыжах по намеченному на карте маршруту, обозначая в карточках пройденные контрольные пункты.

Организаторы отмечают: несмотря на то, что всю дистанцию спортсмены проходили по лыжне, задачу им это не облегчило. Тропа была изъезжена, как паутина, поэтому угадать верное направление без умения ориентироваться по карте было невозможно. А вот совсем запутаться в маршруте – запросто.

Проявив волю к победе, на ступени пьедестала поднялись ученицы Тарханской средней школы-детского сада, воспитанницы тренера В. В. Самбурова. В своих возрастных категориях первые места завоевали Русалина Кусаинова и Анастасия Самбурова, третье место – Юлия Гладкова.

Аида Жумекенова

Глубоковский район