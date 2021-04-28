Блестящие приёмы

В Семее стартовал чемпионат Республики Казахстан по самбо.

В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Жаксылыка Ушкемпирова прошла торжественная церемония открытия республиканского чемпионата по самбо среди юношей и девушек 2001–2002 года рождения. Турнир объединил свыше трёхсот юных спортсменов со всех уголков республики.

– В соревнованиях принимают участие 275 юношей и 98 девушек практически из всех регионов страны, включая города Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В этом году чемпионат проходит по-особому, с соблюдением всех карантинных мер. Также он ознаменован переходом на новый этап в самбо, поскольку изменилась градация весовых категорий спортсменов. Если раньше она составляла 10 кг, то нынче – 8 кг. Наши юные самбисты показывают неплохие результаты, желаем им всем удачного турнира, – говорит старший тренер национальной сборной по самбо Биржан Имаханов.

В 2021 году планируется проведение чемпионатов Азии и мира, а в сентябре пройдут Молодёжные игры в Казани. По итогам чемпионата РК будут отобраны лучшие самбисты, которые поедут отстаивать честь Казахстана на грядущих спортивных мероприятиях.

Флора Левина

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Семей