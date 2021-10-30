Блеснули знаниями

Восемь учащихся школ области прошли в заключительный этап Президентской олимпиады.

Второй этап Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла среди учащихся одиннадцатых классов состоялся 22 октября. В нём участвовали 20 победителей регионального этапа олимпиады.

Этот отборочный этап проводился в два тура. Школьники проходили тестирование, а затем выполняли творческое задание – написали эссе.

По итогам олимпиады в третий (республиканский) этап прошли восемь участников. Это Темирлан Тайлакбаев и Александра Исмагулова (экономический лицей города Семея), Леонид Гуськов (областная специализированная школа-лицей для одарённых детей в области математики, физики, информатики города Усть-Каменогорска), Ботагоз Айдынкызы и Алинур Кабылжапаров (областная специализированная школа-лицей-интернат для одарённых детей города Усть-Каменогорска).

Также в числе победителей отборочного этапа Санжар Толеуов (специализированный лицей «Білім-Инновация» для одарённых детей города Семея), Нурайым Айкенова и Нурислам Дуйсенбай (многопрофильная гимназия имени Шакарима с обучением на трёх языках города Семея).

Заключительный этап Президентской олимпиады пройдёт с 15 по 18 ноября.

Баян Аскар

Фото ВК НМЦРОиДО «Дарын»