Благоустройство продолжается

В Бородулихинском районе ведется масштабная реконструкция водопроводных сетей и выполняется ремонт дорог.

В Бородулихе приступили к третьему этапу реализации проекта по реконструкции сетей водоснабжения.

– В 2018 году была разработана проектно-сметная документация, цель проекта – обеспечить качественной питьевой водой население районного центра, не вошедшее в первую и вторую очередь строительства сетей, – рассказывает главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Мадениет Нурлыбеков. – Это районы Лесхоз, территория бывшей Казсельхозтехники, часть микрорайона Южный, часть улицы Достык и ДЭУ.

Планируемый охват населения в третьей очереди – 1520 человек. Так как в Бородулихе проживает чуть больше 5800 сельчан, это составит около 30 процентов от общего количества населения. В итоге, реализация этого масштабного проекта позволит подключить все население районного центра к центральному водоснабжению.

– Возникают ситуации, когда люди отказываются от подключения, говорят, что у них во дворе есть скважины, – делится Мадениет Нурлыбеков. – Но вода в них поверхностная, поэтому со временем может закончиться. Водопроводная вода идет с Глуховского месторождения, это большое подземное озеро. К тому же она качественнее, чем из личных скважин.

Немаловажно и то, что систему водопровода доводят до границ участка потребителя. Раньше магистраль нужно было тянуть самому за свой счет, а после подключать к ней дом, но сейчас по проекту водопроводная сеть будет прокладываться не просто вдоль улицы, а непосредственно к каждому дому.

– Сейчас работы активно ведутся в районе Казсельхозтехники и части микрорайона Южный. Трубы укладывают в траншеи глубиной три метра, – объясняет Мадениет Нурлыбеков. – В Бородулихе высокий уровень грунтовых вод, поэтому ее приходится сначала откачивать и только после этого проводить прокладку или реконструкцию труб. Но в июле и августе грунтовые воды уходят, и нам не нужно тратить дополнительные ресурсы на их откачку.

Благодаря такому планированию и знанию участков местности уже получилось сэкономить часть средств – порядка 14 миллионов тенге. Пока они в резерве. Но если на других участках возникнут какие-то проблемы или неполадки, они будут использованы. Помимо этого, еще на стадии проектирования также удалось сэкономить 5,621 миллиона тенге, а по итогам тендеров – еще 91,764 миллиона тенге.

Третья стадия проекта по реконструкции водоснабжения села завершится в октябре следующего года. Общая протяженность обновленных сетей составит 37 километров 278 метров.

Также в Бородулихе продолжается ремонт дорог. В этом году запланировано привести в порядок около восьми километров. Средний ремонт проведут на участках улиц Бірлік – 1,960 км, Достык – 4,5 км, переулков Спортивный – 1,1 км и Центральный – 0,24 км. Уже заасфальтирована дорога по улице Достық и в переулке Центральный, а на улице Бірлік начаты подготовительные работы. Все строительно-ремонтные работы в селе завершатся до конца октября текущего года.

По заказу ОВП Бородулихинского района

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук