Благословение аксакалов 

Историческую местность Карамола в Жарминском районе планируют сделать туристической достопримечательностью.

В рамках празднования 175-летия великого мыслителя Абая Кунанбайулы по инициативе акима Жарминского района Ахметкали Нургожина проведено благоустройство местности, где когда-то великий Абай был избран Тобебием. Здесь же 135 лет назад проходил чрезвычайный съезд, на котором приняли «Кодекс для простых казахов», написанный при непосредственном участии Абая Кунанбайулы.

На днях в этой местности собрались аксакалы района. Они отметили, что проведённые работы по благоустройству – большое событие, отчасти носящее воспитательный характер для подрастающих поколений.

– Абай – сын не только казахского народа. Он принадлежит всему человечеству. Его бесценное наследие будет жить вечно, – подчеркнули аксакалы Жарминского района. – Мы должны приложить все усилия для дальнейшей популяризации духовного наследия Абая.

Аида Жумекенова

Жарминский район