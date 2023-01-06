Благополучие и безопасность

Именно эти направления стали одними из главных в ходе реализации мероприятий в Год детей в Казахстане. Так, впервые в республике был принят Индекс благополучия детей, введены общественные институты региональных представителей по защите прав детей, а также закреплено право ребёнка на защиту от травли (буллинга). Кроме того, были подняты вопросы обеспечения качественным школьным питанием, ликвидации трёхсменных и аварийных школ и другие актуальные проблемы системы образования.

В преддверии Нового года в Астане прошла конференция на тему «Год детей в Казахстане: актуальные вопросы сферы защиты прав детей, ключевые вызовы и возможности» с участием международных экспертов из Чешской Республики, Хорватии, Венгрии, Кыргызстана и других стран.

В работе конференции также приняли участие представители ООН по правам ребёнка, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, депутаты Парламента РК, лидеры неправительственных организаций, уполномоченные по правам ребёнка, педагоги, родители и детские представители.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провозгласил 2022 год Годом детей. Это показывает, какое важное внимание государство уделяет подрастающему поколению и заботится о будущем страны. Дети составляют треть населения РК. В Год детей были приняты меры по улучшению питания детей в организациях образования. Внесены изменения в Правила организации питания в части усиления качества, регулирования стоимости питания, внедрения безналичного расчета. Активизирован общественный контроль школьного питания. Не менее важное направление – это обеспечение комфортных условий. Для ликвидации аварийных школ, трёхсменного обучения и дефицита ученических мест по поручению Главы государства был разработан национальный проект «Комфортная школа». Согласно программе, будет построена 401 школа на более 800 тысяч новых ученических мест в городах и сёлах, – кратко подвёл итоги Года детей министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что одним из приоритетных направлений в Год детей стало обеспечение безопасности в детских садах, школах и колледжах. Для этого во всех организациях образования были установлены видеокамеры, а также ведётся работа по усилению охраны объектов образования, устанавливаются турникеты, тревожные кнопки.

Кроме того, в Год детей в Казахстане впервые было закреплено право ребёнка на защиту от травли (буллинга), введена компетенция по разработке соответствующих правил профилактики. По мнению специалистов, эти меры позволят своевременно предупреждать и оказывать необходимую помощь детям, подвергшимся травле. Также в 2022 году были разработаны и приняты единые Правила деятельности психологической службы организаций образования.

Асхат Аймагамбетов отметил, что в 2021 году впервые в истории Казахстана был разработан Индекс благополучия детей. Он включил в себя несколько направлений, по которым были определены наиболее важные индикаторы, отражающие доступ детей к достойным условиям жизни, к образованию, здравоохранению, инфраструктуре, защите от насилия и социализации.

Продолжена работа и по другим важнейшим направлениям. Одно из них – реализация модели развития дошкольного воспитания и обучения. Это расширение сети дошкольных организаций, разработка платформы по единой очерёдности в детские сады, которая позволит исключить дублирование.

Кроме того, разработан модуль ПМПК, предусматривающий автоматизацию регистрации детей с ограниченными возможностями. Снижены нормативы открытия 1 ПМПК с 60 тысяч на 50 тысяч детского населения.

– Впервые масштабно обновился парк школьных автобусов. Он пополнился 515 единицами нового автотранспорта. Также впервые комплексно улучшили материально-техническую базу школьных библиотек. Фонд художественной литературы пополнился изданиями на государственном языке, – подчеркнул министр просвещения РК.

– В стране уделяется особое внимание благополучию детей во всех сферах их жизнедеятельности. Инвестиции в детей – это инвестиции в будущее. Казахстан принимает результативные меры в этом направлении. Как сказал министр просвещения, работа, проведённая в Год детей, будет продолжена и в последующие годы. Мы готовы к сотрудничеству, – сказала Постоянный координатор ООН в Республике Казахстан Микаэла Фриберг-Стори.

Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан Артур ван Дизен также отметил, что Казахстан делает прогрессивные шаги для обеспечения защиты интересов детей и повышения их благополучия.

– ЮНИСЕФ в Казахстане уже продолжительное время оказывает поддержку в создании системы мониторинга благополучия детей как на национальном, так и на местном уровнях. Мы надеемся, что центральные и местные исполнительные органы будут использовать Индекс детского благополучия как рабочий инструмент, своего рода компас, указывающий на проблемные вопросы. Он поможет принимать решения в интересах детей на основе объективных показателей, – отметил Артур ван Дизен.

Софья Соболевская