Благое дело, что душу греет

Частную мечеть в Уланском районе передали в управление Духовного управления мусульман Казахстана.

На днях Уланский район посетил Верховный муфтий, глава ДУМК Наурызбай қажы Тағанұлы. В ходе поездки он встретился с почётным гражданином Уланского района, меценатом Кайратом Мусиным, который был основным спонсором строительства центральной, самой большой в районе, мечети «Мұса баба». В течение десяти лет бизнесмен обеспечивал её работу на собственные средства.

Во время встречи с Верховным муфтием Кайрат Мусин передал полное право на владение и правоустанавливающие документы на мечеть в управление ДУМК. В свою очередь Наурызбай қажы Тағанұлы поблагодарил мецената за благие дела и поступки, которые служат примером для многих граждан страны.

– Мечеть – это обитель Всевышнего, где проходят самые важные для мусульман мероприятия – от рождения и до самой смерти. Это место, которое сближает народ и вносит свой вклад в воспитание молодёжи, – сказал Верховный муфтий.

Примечательно, что за 30 лет Независимости Республики Казахстан в Уланском районе было построено 14 мечетей.

Дарья Антон

Фото предоставлено ОВП Уланского района

Уланский район