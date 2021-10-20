Благое дело

В Глубоковском районе возводятся новые мечети на пожертвования прихожан.

Главный имам Глубоковской мечети «Ақтас» Досжан Толегетайулы отмечает возросшее за последние годы количество мусульманских общин.

– Единственное в районе место богослужения мусульман уже не вмещает всех прихожан, – говорит священнослужитель, – так как растёт число людей, стремящихся к вере. Поэтому возведение новых мечетей – это большая радость для местной мусульманской общины.

По его словам, в настоящее время в районе появляется всё больше исламских культовых сооружений. В частности, в апреле этого года в селе Прапорщиково построена новая мечеть, проведена торжественная церемония её открытия.

Завершено возведение новой мечети в селе Перевальное. Остались формальности с оформлением необходимых документов, после чего культовый объект будет работать на благо людей.

В посёлке Глубокое близится к завершению строительство нового здания центральной мечети – просторного и современного. Она откроется уже в этом году. На данный момент проводятся работы по внутренней отделке помещений. Есть планы по благоустройству прилегающей территории, которые также будут поэтапно реализовываться – здесь появятся деревья и цветы.

Мечети по устоявшейся традиции возводятся на благотворительные средства – многие неравнодушные жители района вносят свой посильный вклад.

– Мы должны помнить, что любое доброе дело нужно совершать с искренними намерениями. Всё должно идти от чистого сердца, иначе начатые дела будут тщетны, – подчеркнул Досжан Толегетайулы. – Многие наши земляки помогают в этом богоугодном деле, за что мы, безусловно, благодарны. Также желаем здоровья и умения строителям, чтобы они сумели закончить работы в срок. Эта прекрасная мечеть будет приносить пользу людям долгое время.

Наряду с этим имам подчеркнул, что в районе ведётся постоянная работа над тем, чтобы противостоять воздействию на молодые умы агрессивных идеологий. Глубоковский район, по его словам, является территорией межконфессионального и межнационального взаимоуважения.

Аида Жумекенова

Глубоковский район