Благодарны за внимание

Восточно-Казахстанская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан уделяет особое внимание организации и проведению различных тематических мероприятий, особенно для посетителей старшего возраста.

Такие мероприятия здесь проходят почти ежедневно. В них принимают участие представители «золотого» возраста с особыми потребностями, поклонники прозы и поэзии, а также учащиеся школ.

В организацию каждого праздничного мероприятия сотрудники библиотеки по-настоящему вкладывают всю свою душу: программа всегда включает театральные постановки, музыкальное сопровождение и оригинальное оформление.

Недавно в библиотеке прошла встреча с читателями «Имя её в сердце народа», посвящённая 100-летию легенды казахстанской сцены Розы Баглановой. Главными её участниками стали ученики школы-гимназии №25.

С нескрываемым удовольствием присутствующие прослушали песни в исполнении «казахского соловья» и с большим азартом отвечали на вопросы викторины о жизни и творчестве артистки.

Представленные на выставке книги, фотоальбом «Роза Багланова», «Айналайын халқымнан еркелеткен», К. Абдухалимов кітап-альбом «Роза Бағланова» отражали уникальные аспекты жизни и творчества легендарной певицы.

Встречу завершили знаменитая песня Розы Баглановой «Ах, Самара-городок» в исполнении постоянной читательницы библиотеки Татьяны Медведевой и песня «Іңкәрім-ай», которую подарила присутствующим Сындар Кайдербекова.

По-особенному тепло и радостно проводятся в библиотеке мероприятия, посвящённые Наурызу. Традиционно в рамках праздника в одном из залов сотрудники музея знакомят читателей с уникальной коллекцией экспонатов. Они подробно рассказывают об истории и значении праздника, связанных с ним традициях, назначении каждого старинного предмета быта и способах изготовления национальных блюд.

И это лишь пример нескольких мероприятий, организованных сотрудниками библиотеки, в сердцах которых горит настоящий творческий огонь.

– Желаем дальнейших творческих успехов всему коллективу Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан под руководством директора Гульнар Кадыровой. В этой библиотеке каждый обязательно найдёт для себя много интересного, – отмечают постоянные посетители библиотеки, члены Центра активного долголетия «Даналық».

Татимбек Казбеков