Вести из районов

Благодарны за отзывчивость

21.09.2022
863

Предприниматель за свой счёт ремонтирует дорогу в селе Акжар Тарбагатайского района.

По обращению акима района индивидуальный предприниматель Б. Нурпеисов за счёт собственных средств начал работы по засыпке, выравниванию поверхности дорожного полотна на одной из улиц районного центра.

В ближайшее время также будет произведена покраска фонарных столбов и восстановление повреждённых участков водопроводной сети.

Жители микрорайона Новый Толагай рады, что начался ремонт центральной магистрали. Они благодарны бизнесмену за отзывчивость и начатое им доброе дело.

Юрий Пааль

Тарбагатайский район

21.09.2022
863

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