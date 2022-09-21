Благодарны за отзывчивость

Предприниматель за свой счёт ремонтирует дорогу в селе Акжар Тарбагатайского района.

По обращению акима района индивидуальный предприниматель Б. Нурпеисов за счёт собственных средств начал работы по засыпке, выравниванию поверхности дорожного полотна на одной из улиц районного центра.

В ближайшее время также будет произведена покраска фонарных столбов и восстановление повреждённых участков водопроводной сети.

Жители микрорайона Новый Толагай рады, что начался ремонт центральной магистрали. Они благодарны бизнесмену за отзывчивость и начатое им доброе дело.

Юрий Пааль

Тарбагатайский район