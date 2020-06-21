Благодарны школе

Для выпускников Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Усть-Каменогорска прозвенел последний звонок.

Всего в этом году диплом об окончании школы вручили 97 выпускникам. При этом 8 учащихся получили нагрудный знак «Алтын белгі» и 14 – аттестаты с отличием. Также аттестаты вручили по номинациям: «Лучшие в спорте», «Лучшие в творчестве», «Призеры олимпиад».

– За годы, что я провел за партой, школа стала мне вторым домом, – поделился выпускник НИШ Алишер Омарбеков. – Хочу поблагодарить учителей, администрацию и кураторов, которые всегда поддерживали нас и стали настоящими друзьями в школьной и повседневной жизни. Ребятам из младших классов советую с полной ответственностью относиться к учебе, усваивать необходимые знания на отлично.

Александра Исаева