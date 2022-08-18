Благодарность за труд

В Тарбагатайском районе специалистов и ветеранов строительной отрасли поздравили с профессиональным праздником.

В этот день, обращаясь к виновникам торжества, аким Тарбагатайского района Дархан Жоргекбаев подчеркнул – в районе динамично развивается строительная отрасль, что способствует росту местной экономики, в том числе и социального положения населения. Заслуга строителей в масштабном продвижении отрасли неоценима.

– С каждым годом увеличивается количество новостроек, которые украшают населённые пункты района, – отметил Дархан Жоргекбаев. – Так, дома, построенные в рамках программы «Одноэтажный Восток», не только красивы, но и комфортны для проживания. Школы, спортивные комплексы и другие объекты также возводятся в современном архитектурном стиле и отвечают всем современным требованиям.

Марк Касымов

Тарбагатайский район