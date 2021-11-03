Благодарность и почёт

В Риддере наградили лучших представителей сферы бизнеса.

Торжественное мероприятие, организованное городским акиматом, прошло во Дворце культуры. В нём приняли участие представители разных сфер предпринимательства, акимата города Риддера и НПП «Атамекен».

Более 20 предпринимателей представили свою продукцию и услуги на выставке-ярмарке. Она прошла в холле ДК, при содействии Риддерского филиала Совета деловых женщин Палаты предпринимателей ВКО. Также для гостей праздника была организована концертная программа, в которой свои таланты продемонстрировали творческие коллективы города.

Предпринимателей поздравил аким Риддера Дмитрий Горьковой и председатель Регионального совета деловых женщин НПП «Атамекен» по ВКО Елена Березинская-Абилова. Директор филиала города Риддера ПП ВКО Данияр Мухтаров наградил почётными грамотами лучших предпринимателей в семи номинациях.

В частности, «За вклад в развитие агропромышленного комплекса г. Риддер» отмечен глава КХ «Дудкин А. С.» Александр Дудкин. «За вклад в развитие местного товаропроизводства» – директор ТОО «Milkom» Елена Авгеева. В номинации «Руководитель лучшего предприятия в области качества продукции» поощрён директор ТОО «Риддер Нива» Анатолий Таран. Как «Лучший выпускник проекта «Бастау бизнес» отмечена индивидуальный предприниматель Светлана Чупина. «Лучший молодой предприниматель» – индивидуальный предприниматель Иван Терей. «За индивидуальный и нестандартный подход в развитии предпринимательства» награждён директор ТОО «Steakking» Владимир Ситников. В номинации «Лучший социально ответственный предприниматель» признание получил директор ТОО «Восток Строй Капитал» Денис Савинский.

– Уважаемые предприниматели, примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! – обратился к коллегам Данияр Мухтаров. – Предпринимательство смело можно назвать призванием. Взяв на себя множество обязательств, предприниматель постоянно движется вперёд, принося пользу обществу. Я желаю вам достичь невероятных успехов в бизнесе, дальнейшего роста и развития!

Директор ФПП также сообщил, что, учитывая важную роль и значимость бизнес-сообщества в социально-экономическом развитии страны, стараниями Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» труд и достижения казахстанских предпринимателей будут отмечаться ежегодно.

Напомним, Нацпалата выступила с инициативой учреждения официального профессионального праздника. С такой идеей её представители обратились в Правительство РК. Министерство национальной экономики приступило к разработке проекта постановления Правительства. После его утверждения в календаре праздничных дат появится День предпринимателей Казахстана.

В НПП отметили, что праздник будет учреждён, чтобы выразить благодарность и уважение предпринимателям, добившимся успеха и сумевшим помочь многим людям, создавая для них рабочие места. В этот день будут отмечать заслуги людей, которые открывают и развивают собственное дело, продвигают благотворительную, социальную и этическую практику ведения бизнеса. Ещё одной целью станет привлечение внимания к вопросам инноваций, лидерства, а также актуальным проблемам предпринимательства.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО

Риддер