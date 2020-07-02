Благодарим за поддержку

Вклад волонтеров Восточного Казахстана в период пандемии оценили по достоинству.

В Восточно-Казахстанской области состоялась торжественная церемония вручения благодарственных писем от имени Председателя партии Nur Otan, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Нурсултана Назарбаева волонтерам, принимавшим активное участие в оказании социальной помощи нуждающимся землякам в период пандемии COVID-19.

Награды вручил председатель Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan, аким области Даниал Ахметов.

– Волонтеры региона приняли активное участие в акции Biz birgemiz, инициированной Председателем партии Nur Otan, Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, – подчеркнул глава региона. – Без выходных выполняли поставленные задачи, бескорыстно работали, когда в нашей стране было объявлено чрезвычайное положение. Вы – настоящие патриоты, будущее страны, я рад, что в нашем регионе много активной молодежи, которая готова всегда прийти на помощь.

В рамках акции Biz birgemiz более 520 волонтеров молодежного крыла Jas Otan организовали доставку благотворительной помощи (продуктовые корзины) 25 тысячам граждан из социально уязвимых категорий – одиноко проживающим пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями, малообеспеченным и многодетным семьям.

Также продуктовые наборы получили 123 ветерана Великой Отечественной войны и 16189 тружеников тыла.

Важно отметить, что в рамках акции Biz birgemiz из республиканского общественного фонда Birgemiz, созданного по инициативе Елбасы, более 44 тысяч нуждающихся семей в Восточно-Казахстанской области получили единовременную помощь в размере

50 тысяч тенге.

Волонтеры, активисты партии Nur Otan, предприниматели и все неравнодушные восточноказахстанцы продолжают помогать нуждающимся и участвуют в сборе средств в виде продуктов питания и предметов первой необходимости. На постоянной основе ведут работу по своевременному выявлению семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и оказанию им необходимой помощи.

Насима Халелова