Бизнесу нужна поддержка

Предприниматели региона в текущем году успешно развивали производство и продуктивно работали над расширением своих предприятий.

Руководство страны уделяет особое внимание поддержке отечественного товаропроизводителя. В мае текущего года во время встречи с предпринимателями Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что формирование привлекательного бизнес-климата включает не только изменение законов и предоставление государственных субсидий. Определяющую роль здесь должна сыграть эффективная реализация всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне.

В рамках реализации поручений Главы государства представители Палаты предпринимателей ВКО в этом году посетили десятки предприятий региона, чтобы выявить потребности бизнеса в плане продвижения товаров, работ и услуг. Они ознакомились с производством, побеседовали с руководителями, узнали об актуальных проблемах бизнеса и вместе с экономическим блоком сделали всё возможное для их разрешения.

Один в поле не воин

По информации директора ПП ВКО Кайрата Мамырбаева, в 2022 году субъекты бизнеса Восточно-Казахстанской области активно развивали производство, запускали новые линейки товаров и налаживали сбыт своей продукции и услуг.

– Предприниматели не должны оставаться один на один со своими проблемами, ведь для того и существует НПП «Атамекен», чтобы оказывать бизнесу поддержку во всём, – отметил он. – Один в поле не воин. Поэтому мы не только реагируем на поступающие от бизнеса обращения, но и сами посещаем предприятия с целью выявления и решения их насущных проблем. В качестве наглядных примеров такого взаимодействия мы можем привести ряд кейсов, успешно реализованных в текущем году при нашем содействии.

Так, по его словам, ТОО «Объединённое железнодорожное хозяйство» (ОЖДХ), которое оказывает услуги железнодорожных грузоперевозок в Усть-Каменогорске, в настоящее время расширяет свои производственные мощности. Потребность в ремонте вагонов местных промышленных предприятий и проходящих по территории ВКО грузовых составов постоянно растёт, и ОЖДХ намерено оказывать эту услугу. Для этого предприятие заключило контракты с российскими партнёрами на приобретение токарных станков и подъёмных кранов. Оборудование дорогостоящее, его цена составляет порядка 1,7 млрд тенге. Поэтому ОЖДХ понадобились заёмные средства.

В связи с этим были проведены переговоры с банком второго уровня о предоставлении кредита предприятию. Также достигнута договорённость с фондом «Даму» о субсидировании процентной ставки в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. В ноябре предприятие получило долгожданный кредит и сейчас организует три больших цеха – по ремонту локомотивов, текущему оцепочному ремонту вагонов и колёсно-роликовый цех. Здесь будет создано порядка 40 новых рабочих мест.

Предприятие из Усть-Каменогорска получило льготный кредит в рамках государственной программы поддержки бизнеса. Управляющий оздоровительного центра «Thai Island SPA» Наталья Осинина рассказала, как получила средства на строительство и ремонт СПА-салона по улице Чехова в областном центре.

– На сегодняшний день наша семья владеет процветающим бизнесом, – поделилась она. – Специалисты областного ПП помогли с составлением бизнес-плана, полностью нас курировали, сопровождали, то есть консультировали, помогли получить заём в банке.

Прорывные проекты предприятий региона

В течение года на площадке ПП ВКО было организовано несколько встреч предпринимателей с представителями ТОО «Казцинк», на которых презентовали прорывные проекты, имеющие социальное и экономическое значение для региона.

На конкурсе «Серіктес» («Партнёр»), который «Казцинк» проводит для наших субъектов бизнеса, было представлено более 40 проектов. В конце этого года состоится их рассмотрение на ежегодном «Форуме партнёров «Казцинка», где планируется подписание оффтейк-контрактов на общую сумму порядка 17 млрд тенге. В 2022 году в рамках традиционной диалоговой площадки были подписаны меморандумы и оффтейк-контракты с предприятиями Алтая и Риддера на общую сумму более 8 млрд тенге.

В то же время со стороны ТОО «Казцинк» уже вызвал интерес и получил поддержку студенческий проект Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева «Оцифровка древнейших наскальных изображений ВКО». В настоящее время осуществляется подготовка к заключению меморандумов по финансированию «Казцинком» данного проекта, а также проектов ИП «Robotique» («Мастерская инженерного творчества»), ТОО «SP Jet» (усовершенствование программного обеспечения и обучение сотрудников работе на универсальном станке CTX 510 Ecoline) и других программ.

В целях поддержки отечественных производителей отдельную встречу с ТОО «Казцинк» на площадке Палаты предпринимателей ВКО провели для ТОО «ДИМ Строй» в рамках проекта «Развивай бизнес вместе с «Казцинком».

Инжиниринговая компания «ДИМ Строй» в начале 2020 года запустила уникальный цех по производству частотно-регулируемых приводов и шкафов управления. В ходе презентации представитель компании предложил «Казцинку» возможность выбора продукции по комплектации, исполнению, мощности, а также проектные решения по автоматизированной системе управления под ключ.

В результате переговоров «Казцинк» привлёк ТОО «ДИМ Строй» к проведению электромонтажных работ и налаживанию автоматики на своём предприятии, а также к ремонту шести котлов на Риддерской ТЭЦ.

Бизнес постоянно растёт

Летом 2022 года известное в регионе предприятие-производитель «Масла и смазки Казахстана» осуществило ребрендинг, взяв курс на освоение новых рынков сбыта. В июле текущего года предприятие стало лауреатом ежегодного регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие товары производственного назначения», а в декабре представляло Восточно-Казахстанскую область на республиканском этапе конкурса.

– Предприятие производит восемь типов смазок, в которых доля местного содержания достигает 90 процентов, – проинформировали представители ПП ВКО. – Технология производства запатентована Евразийской патентной организацией. Она характеризуется повышенными качественными характеристиками и отсутствием аналогов не только в Казахстане, но и по всему СНГ.

26 октября текущего года была организована встреча представителя компании с потенциальным партнёром – супермаркетом «A-Store». После подробной презентации ТОО приобрело очередную крупную точку сбыта своей продукции.

Кроме того, предприятие было приглашено к участию в региональном конкурсе «Лучший товар Казахстана», где завоевало заслуженную победу в номинации «Лучшие продовольственные товары».

Помощь в налаживании сбыта была оказана молодому предприятию из Зайсанского района ТОО «Arnna Minerals», выпускающему артезианскую питьевую воду торговой марки «Miglior».

– Мы продолжаем оказывать им поддержку в сбыте продукции, потому что у предприятия постоянно расширяется линейка товаров, – рассказал Кайрат Мамырбаев. – Сегодня там производят 13 видов питьевой воды с газом и без газа, 14 видов лимонадов, шесть видов воды с различными вкусами, а в дальнейших планах ТОО – освоение линии алкогольных напитков.

В настоящее время продукцию торговой марки «Miglior» можно увидеть на полках многих супермаркетов и магазинов областного центра, а также на столах участников официальных мероприятий.

Стоит отметить и предпринимателя из Катон-Карагайского района Досана Касенова. Он открыл цех по производству консервированной тушеной говядины. Благодаря успешно проведённым переговорам с ТОО «Arnna Minerals» дистрибьютор взялся реализовать продукцию крестьянского хозяйства в Усть-Каменогорске, заключив официальный договор с предпринимателем.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО