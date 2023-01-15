Бизнес со вкусом… домашней выпечки

Жительница Глубоковского района стала предпринимательницей благодаря государственной поддержке.

24-летняя Индира Жилева из села Ушаново – одна из тех, кто получил безвозвратный грант на развитие собственного бизнеса в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Начинающая предпринимательница постепенно знакомит односельчан со своей продукцией: в один день печёт баурсаки, в другой – сладкие и мясные пироги, в третий – чак-чак, блины, булочки, кондитерскую выпечку. Продукцию Индира реализует в магазинчике, взятом

в аренду.

Занять собственную нишу в бизнесе девушка решила давно, правда, получить грант ей удалось лишь со второй попытки.

– Несколько лет назад я обращалась в районный отдел занятости и социальных программ, – рассказывает она. – Однако в то время о предоставлении грантов речи не шло. Тем не менее, я оставила заявку на участие в программах по поддержке начинающих предпринимателей. Спустя какое-то время мне предложили принять участие в Национальном проекте по развитию предпринимательства. Я поняла, что такой шанс упускать нельзя, поэтому с радостью согласилась.

Прежде чем принять участие в проекте, девушка прошла обучение по программе «Бастау бизнес», успешно защитила проект своего будущего бизнеса и стала обладательницей безвозвратного гранта в размере 1 млн 200 тысяч

тенге.

Средства пошли на приобретение необходимого оборудования. Сегодня кухня Индиры полностью оснащена для производства домашней выпечки. Есть специальный электрический духовой шкаф, стационарный миксер, тестомес, комбайн, мультипечь, холодильник и другое кухонное оборудование.

Девушка признаётся, что для реализации продукции в местных продуктовых магазинах требуется специальный сертификат. Сейчас она работает над этим, собирает необходимые документы.

– Каждый раз я стараюсь готовить что-то новое, – делится наша собеседница. – Колдовать над тестом и будущей выпечкой – занятие, которое приносит мне удовольствие. К тому же у меня есть помощница, с которой мы работаем на кухне через день. В селе все друг друга знают, поэтому молва о нашей выпечке расходится быстро, появляются постоянные клиенты.

В перспективе предпринимательница хотела бы снять отдельное помещение и сделать кондитерский цех, расширить ассортимент продукции.

Также в будущем планирует расширить рынок сбыта и укрепить завоёванные позиции. А ещё она мечтает об организации в селе кейтеринга – приготовлении блюд «под ключ» для различных банкетов. Кроме того, она заметила, что среди жителей села Ушаново, особенно молодёжи, есть запрос на фаст-фуд.

– Имеющееся у меня оборудование позволяет готовить хот-доги, бургеры, пиццу, поэтому, надеюсь, в ближайшее время сделать упор и на это направление, – говорит предпринимательница. – Главное – не снижать качество продукции, ведь чтобы привлечь и удержать своего покупателя, необходимо всегда предлагать вкусные и свежие блюда.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива И. Жилевой

Глубоковский район