Бизнес с чистого листа

Восточноказахстанские предприниматели предложили конструктивные подходы по улучшению бизнес-климата в регионе.

Представитель бизнес-омбудсмена по ВКО, заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева приняла участие в Едином дне отчёта, который прошёл традиционно по всей стране. Она рассказала об актуальных проблемах в сфере государственного надзора и контроля предпринимательской деятельности.

В частности отметила, что НПП «Атамекен» на протяжении уже восьми лет совместно с центральными государственными органами работает над улучшением бизнес-климата в стране. За это время проведена широкомасштабная работа над сокращением сфер государственного надзора и контроля предпринимательской деятельности, произведена ревизия нормативных актов, внесены новые понятные регуляторные инструменты, максимально сокращены разрешительные документы, разработаны новые инструменты поддержки предпринимательства.

– Безусловно, введение в 2020 году моратория на проверки малого и микробизнеса сократило число проверок в отношении вышеуказанной категории субъектов предпринимательства, однако отразилось на среднем и крупном предпринимательстве, – привела статистические данные Алия Мукашева. – Так, в 2020 году по нашей области зарегистрирована 831 проверка, тогда как за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 1083 проверки, что на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ТРЕБУЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Нацпалата совместно с Министерством национальной экономики занимается реализацией проекта по внедрению регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа». Эту работу начали с объектов общественного питания. Провели ревизию нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования и регуляторные инструменты в отношении общепита.

По словам спикера, было рассмотрено 62 нормативно-правовых акта. В ходе анализа установлено 663 требования, не соответствующих базовым условиям, 71 требование нуждается в изменениях, 592 требования необходимо отменить. К примеру, в критериях оценки степени риска в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения имеется пункт 15, регламентирующий наличие на пищеблоках защитной арматуры на светильниках, светильников с влагозащитным исполнением.

– Но данная норма давно устарела, ведь такие светильники применялись ещё в советский период, – сообщила представитель областной Палаты предпринимателей. – И таких устаревших, в некоторых случаях абсурдных требований, которые необходимо отменить либо привести в соответствие базовым условиям, только в сфере общепита – свыше 1000.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – КАК АЛЬТЕРНАТИВА

В Палате предпринимателей считают, что регуляторная политика должна основываться на предупреждении правонарушений, а не на борьбе с её последствиями. Однако в сфере применения превентивных норм Кодекс РК «Об административных правонарушениях» по большей части предусматривает ответственность в виде штрафа без возможности применения предупреждения за совершённое правонарушение. И хотя Президент Казахстана официально поручил принять меры по гуманизации административного законодательства, на практике такие меры в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности не только не принимались, а, наоборот, были усилены.

Ещё одной проблемой остаётся камеральный контроль. Многие государственные органы хотят иметь в своей компетенции право на проведение камерального контроля, хотя на самом деле это не объективный вид контроля, который не следует расширять по сферам и отраслям. Такова принципиальная позиция Палаты, поскольку проверяемый в таких случаях лишён возможности своевременно доказать свою правоту, а постфактум, как показывает практика, уже ничего не решается.

– Пользуясь случаем, хотела бы обратить внимание отдельных государственных органов на необходимость пересмотра системы оценки рисков при составлении графиков проверок, – отметила замдиректора РПП. – Эта сфера отмечается чрезмерной репрессивностью в контрольно-надзорной деятельности. Из десяти соответствующих статей КоАП только статья 93 предусматривает предупреждение. К примеру, в ВКО за 2020 год по результатам проверок к административной ответственности привлечено 174 субъекта, при этом предупреждение, как вид административного взыскания, вообще не применялось. Аналогичным образом за первое полугодие этого года из 74 привлечённых субъектов предупреждение ни к кому не применялось.

БИЗНЕС БЕЗ ПРОВЕРОК

Алия Мукашева подчеркнула, что снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности в 2020-2021 годах наблюдалось лишь в сферах противопожарной безопасности (в общей сложности 69,3% предупреждений) и налоговых обязательств (77% предупреждений). В то же время чрезмерная репрессивность в отношении субъектов предпринимательства отмечается в сферах санитарно-эпидемиологической безопасности (0,8% предупреждений), экологической безопасности (1,2%), архитектурно-строительного контроля и земельных отношений (0%).

По её данным, в 2020 году прокуратурой области совместно с органами правовой статистики выявлено 93 факта незаконных проверок и неправомерного включения предпринимателей в график проверок по особому порядку. Из них 97 процентов по линии санэпидконтроля и три процента по линии ЧС.

В пример представитель бизнес-омбудсмена привела незаконно запланированные проверки в отношении ТОО «Нефрит 13» (Глубоковский район), частного детсада «Азамат» (Усть-Каменогорск) и других субъектов предпринимательства. Такие неправомерные действия были пресечены надзорным органом. Всего Палатой предпринимателей ВКО совместно с органом правовой статистики установлен 91 факт незаконных внеплановых проверок субъектов бизнеса со стороны органов санэпидконтроля.

Подробнее Алия Мукашева остановилась на фактах неоднократных проверок субъектов предпринимательства. Ярким примером является ТОО «Шахан-Ата» в Глубоковском районе, которое за последние пять лет проверили 27 раз, при этом в 16 случаях госконтроль заканчивался без выявленных нарушений.

– В целях дальнейшего улучшения бизнес-климата Палата предпринимателей ВКО считает правильным инициировать внесение дополнений в статью 141 Предпринимательского кодекса, где предусмотреть каникулы от проверок для субъектов среднего предпринимательства в течение двух лет со дня госрегистрации и (или) получения положительного санэпидзаключения, – подытожила она. – В заключение подчеркну, что в настоящее время необходимо максимально сконцентрировать работу контрольно-надзорных органов на предупреждении правонарушений, соответственно, с нашей стороны будет продолжена работа по внедрению регулирования «с чистого листа».

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО