Бизнес по-сельски

На реализацию сразу 23-х различных проектов выделены субсидии в Катон-Карагайском районе на общую сумму 110,3 млн тенге в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» по итогам работы в 2022 году.

По официальным данным районного акимата, в селе Улкен Нарын построена и введена в эксплуатацию автомойка «Нуркасынов Д». В текущем году в административном центре района открыт продовольственный магазин «Кристалл» по инициативе ИП Перелыгина. Торговый объект подобного профиля по продаже продовольственных и непродовольственных товаров «Айдын» открыт усилиями ИП «Касенов Б».

В настоящее время в селе Улкен Нарын возводится магазин строительных материалов и хозяйственных товаров по инициативе ИП «Байжуминов Д», в котором сейчас ведутся необходимые отделочные работы.

Сфера торговых услуг в отдалённом приграничном районе играет важную роль, как и сектор разнообразного сервиса, в чём нуждается местное население и будет радо открытию новых объектов, появлению новых рабочих мест, повышению качества услуг и развитию конкурентной среды.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район