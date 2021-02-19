Бизнес-леди берутся за дело

Общественную деятельность по развитию женского предпринимательства в регионе будет осуществлять обновлённый состав Совета деловых женщин.

Региональный совет деловых женщин (СДЖ) НПП РК «Атамекен» по ВКО для проведения ознакомительной встречи собрался в обновлённом составе с участием директора Палаты предпринимателей ВКО Марипбека Шакербека. 187 предпринимательниц со всех городов и районов области приняли участие в мероприятии в формате ВКС (Zoom).

Как сообщили в пресс-службе ПП ВКО, приказом руководства областной Палаты предпринимателей в текущем году был утверждён состав и председатель Регионального совета деловых женщин, а директора филиалов Палаты на местном уровне сформировали новые составы районных СДЖ и избрали председателей из числа самых авторитетных предпринимательниц. В состав всех советов вошли 252 бизнесвумен из всех городов и районов области. Они будут осуществлять общественную деятельность на благо развития женского бизнеса в Восточном Казахстане.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Говоря об итогах деятельности в 2020 году, руководитель РПП сообщил, что только за время ЧП в Палату поступило более 18,5 тыс. обращений от представителей сферы бизнеса, которые решались точечно, совместно с местными исполнительными органами, а системные проблемы направлялись в центральный аппарат НПП «Атамекен» для решения на республиканском уровне. Через платформу «ИнфоКазахстан», которую внедрила Нацпалата, 29,2 тыс. предпринимателей ВКО получили одобрение на возобновление деятельности после локдауна. Однако в настоящее время деятельность 528 субъектов бизнеса ВКО по-прежнему остается под запретом.

В сфере защиты прав предпринимателей за год в РПП поступило 594 обращения, из них 562 решены положительно. Привлечено к ответственности 77 должностных лиц госорганов. В рамках совместного проекта со Специализированным межрайонным экономическим судом «Кабинет медиации» разрешены имущественные споры 70 субъектов бизнеса путём заключения медиативных соглашений на общую сумму более 40 млн тенге.

– В тесном взаимодействии с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) ВКО оперативно решались вопросы по снятию запрета на ограничения работы бизнеса, – отметил Марипбек Шакербек. – Мы регулярно проводили встречи предпринимателей из разных отраслей с представителями Департамента, где предлагали оптимальные варианты осуществления деятельности в условиях пандемии. Многие наши предложения были поддержаны.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

О том, какая работа проделана Региональным СДЖ в прошлом году, рассказала председатель этой общественной организации Елена Березинская-Абилова.

– В рамках консультативно-методической поддержки предпринимателям и выявления проблемных вопросов актив СДЖ с выездными мониторинговыми рейдами посетил 15 районов и городов ВКО, – проинформировала она. – Мы побывали на более ста предприятиях малого и среднего бизнеса. Это пекарни, швейные цеха, торговые дома, аптеки, предприятия придорожного сервиса, магазины, компании по переработке мусора.

В ходе рейдов выявлены некоторые системные проблемы развития женского предпринимательства в сельских районах. В частности такие, как получение кредитов. Так, СДЖ совместно с представителями банков второго уровня помогал разрешить спорные моменты и найти точки соприкосновения.

Как сообщила Елена Березинская-Абилова, в поиске эффективных механизмов по выходу из локдауна на местах проводились коучинг-сессии. Дважды в месяц на площадке Общественного совета ВКО ею осуществлялся приём предпринимателей в целях оказания им консультативной и методической поддержки.

В 2021 году Совет нацелен продолжить работу по оказанию поддержки МСБ и раскрытию предпринимательского потенциала женщин, особенно в сельской местности.

КАК ДЕЛА НА СЕЛЕ?

Как обстоят дела по организации работы советов в районах области, поделилась заместитель председателя СЖД НПП «Атамекен» по ВКО, руководитель правового блока областной Палаты предпринимателей Алия Мукашева.

На протяжении шести лет она возглавляла филиал Кокпектинского района Палаты предпринимателей ВКО и районный Совет деловых женщин. И все эти годы была в лидерах по показателям деятельности. Алия Мукашева привела примеры эффективной работы СДЖ и озвучила кейсы конкретной помощи предпринимательницам своего района. Например, в их числе известная всему Казахстану мастерица Жанна Жабекова. Её швейный цех был открыт при непосредственном содействии СДЖ Кокпектинского района, а теперь оригинальные мягкие игрушки и сувенирную продукцию Жанны заказывают по интернету даже иностранные почитатели её таланта.

– Работу надо начинать по всем сельским округам, взаимодействовать с Общественным советом района, с активными женщинами сельских округов, – поделилась опытом Алия Мукашева. – То количество членов СДЖ, которые созданы у вас в районах, – это не окончательно. Вступать в состав Совета и участвовать в мероприятиях могут женщины со всех населённых пунктов. К примеру, в нашем Кокпектинском СДЖ в своё время состояло более 20 предпринимательниц, и они внесли большую лепту в развитие женского бизнеса района.

По словам Алии Мукашевой, результаты были всегда видны. Они занимали первые места, участвовали во всех форумах и семинарах Регионального совета деловых женщин, в областных и районных «женских десантах», всевозможных акциях, посещали отдалённые посёлки, где проводили тренинги и консультационную работу, открыли три магазина «Всё за спасибо», реализовали множество социальных проектов.

После выступления докладчиков предпринимательницы рассказали о своих насущных проблемах, которые касаются получения земли, открытия бизнеса, льготного кредитования и других возможностей для ведения предпринимательства.

Директор Палаты предпринимателей ВКО ответил на поступившие вопросы и предложил строить дальнейшее взаимодействие с РПП через руководителей районных СДЖ и председателя Регионального совета.

– Женщины Восточного Казахстана всегда отличались большой активностью и предпринимательской инициативой, поэтому я уверен, что мы плодотворно поработаем с вами в 2021 году, – заключил Марипбек Шакербек.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО