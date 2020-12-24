Бизнес и COVID-19:   закрепиться в «зелёной» зоне 

Пожалуй, уходящий год стал самым сложным для бизнеса за всё время независимости Казахстана. Пандемия COVID-19 так или иначе ударила по большинству отраслей. В то же время благодаря принимаемым мерам и высокой ответственности предпринимателей Восточно-Казахстанская область смогла к началу декабря выйти из «красной» зоны. О том, как преодолевало трудности бизнес-сообщество Востока в 2020 году, рассказал директор Палаты предпринимателей ВКО Марипбек Шакербек.

– Марипбек Шакербек-улы, расскажите, пожалуйста, сколько сегодня в ВКО насчитывается действующих субъектов бизнеса, насколько сократилось их количество за год и в каких сегментах?

– Согласно последним статистическим данным, в Восточном Казахстане действует 87 384 субъекта бизнеса, что на 6 377 единиц меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уменьшение произошло в основном за счёт индивидуальных предпринимателей. Действительно, малый и микробизнес понёс самые существенные убытки, особенно в таких отраслях, как туризм, торговля, сфера услуг, сфера развлечений. Причём на данный момент более 500 предприятий ВКО из сферы развлечений всё ещё остаются закрытыми. Это боулинг-клубы, бильярдные, компьютерные клубы, интернет-клубы, букмекерские конторы, караоке.

– Напомните нашим читателям, за какими услугами можно обратиться в Палату предпринимателей ВКО?

– В Региональной палате предпринимателей ВКО и во всех 18 наших филиалах по области функционируют центры поддержки предпринимательства, оказывающие бизнесу сервисные услуги: маркетинговые, юридические, бухгалтерские, сопровождение проектов.

Мы обучаем основам бизнеса начинающих предпринимателей в рамках проекта «Бастау Бизнес». Так, с 2017 года обучено около 13 тыс. человек, из них порядка 3 тыс. получили гранты на открытие и развитие своего дела, более 1,6 тыс. человек получили льготные микрокредиты в рамках государственных программ «Еңбек» и «Дорожная карта бизнеса – 2020».

В рамках проекта НПП и МОН РК «Основы предпринимательской деятельности в учреждениях образования» в 2019/2020 учебном году нами обучено 14,2 тыс. школьников и студентов вузов и колледжей. В сфере развития системы краткосрочной подготовки кадров в рамках программы «Еңбек» в регионе с 2017 года созданы и включены в Реестр организаций образования НПП РК «Атамекен» 92 учебных центра, где прошли обучение 5,4 тыс. безработных.

Отмечу, что абсолютно все услуги Палата предпринимателей оказывает на бесплатной основе.

– Какие проблемы аграрного сектора удалось решить Палате в текущем году?

– Мы активно решаем системные проблемы агропромышленного сектора, лоббируя изменения в законы, подзаконные акты, различные правила. Одной из наших значимых побед можно считать внесённые изменения в правила предоставления субсидий в сфере АПК. Теперь МИО не имеют права перераспределять данные средства на другие отрасли.

Если говорить о периоде весенне-полевых работ, то через профильные министерства Палата решила проблему завышенной стоимости ГСМ. Весной 2020 года аграрии нашей области оказались в очень сложном положении из-за ограничений на передвижение. Благодаря вмешательству РПП данный барьер был устранён: нам удалось вызволить из простоя 93 вагона с сельхозпродукцией, которые были отправлены ещё до введения запрета на экспорт этих товаров. Кроме того, в период чрезвычайного положения мы помогли более 130 обратившимся предпринимателям проехать на грузовом автотранспорте через блокпосты ВКО, где их задерживали по каким-либо необъективным причинам.

Также Палатой были организованы сбытовые цепочки в молочном и мясном скотоводстве региона, что позволило аграриям не только реализовать произведённую продукцию, но и получить государственную поддержку в размере около 3 млрд тенге.

– Расскажите об оказании помощи предпринимателям в сфере защиты прав бизнеса.

– Защита прав предпринимателей и снижение административных барьеров – одна из важнейших функций Палаты предпринимателей ВКО и в целом НПП «Атамекен». Только с 2017 года в РПП поступило более 2 000 обращений от бизнеса, защищены права предпринимателей на общую сумму более 9 млрд тенге. Все эти годы ВКО входила в тройку лидеров по защите прав бизнеса, а в 2019 и 2020 годах стабильно остаётся на первом месте.

Если говорить конкретно о периоде пандемии, то только осенью 2020 года мы защитили от необоснованных действий мониторинговых групп более 50 предпринимателей ВКО, обратившихся к нам за такой помощью. Во всех средствах массовой информации активно освещалась эта работа, в частности, приводились примеры защиты от штрафных санкций в размере 638 940 тенге владельцев небольших магазинчиков и кафе – Светланы Саскеневой, Марии Гундаревой, Сары Сулейменовой из Глубоковского района, Эльзат Ергалиевой из Тарбагатайского района и других.

С мая 2020 года совместно со Специализированным межрайонным экономическим судом ВКО мы занимаемся оказанием услуг медиации для предпринимателей, у которых возникают хозяйственные споры друг с другом и с госорганами. За полгода мы рассмотрели 35 дел, по которым стороны пришли к мировому соглашению.

Отмечу также, что налажен конструктивный диалог с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля ВКО и местными исполнительными органами. На еженедельной основе мы организовываем встречи представителя ДСЭК Талгата Тунгушбаева с субъектами бизнеса из разных отраслей. И, как правило, большинство озвученных предложений бизнеса принимаются во внимание и находят своё отражение в новых постановлениях главного государственного санитарного врача ВКО.

– Чего бы Вы пожелали жителям региона в преддверии новогодних праздников?

– Сегодня наша цель – закрепиться в «зелёной» зоне. Мы к этому стремимся и призываем бизнес-сообщество соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. А всем восточноказахстанцам желаю в наступающем году крепкого здоровья и надёжного иммунитета! Тем самым каждый из нас внесёт свой вклад в возрождение пострадавших отраслей предпринимательства, а значит, мы сможем как можно скорее восстановить экономику и социальное благополучие нашего региона и всего Казахстана в целом.

Христина Дорошенко

Фото пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО