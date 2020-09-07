Бизнес без ограничений 

В рамках проекта «Бастау бизнес» осужденный из Бородулихинского района получил грант на развитие собственного дела.

В целях реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учёте службы пробации, между отделом службы пробации Бородулихинского района ДУИС по ВКО и районным филиалом НПП РК «Атамекен» заключён меморандум.

По информации Департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области, результат совместной работы уже есть. Осужденный к ограничению свободы обучился основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» и получил сертификат об окончании курса. Напомним, проект был запущен в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

– Осужденный, состоящий на учёте в службе пробации Бородулихинского района, защитил свой проект и стал обладателем гранта на безвозмездной основе. Он получил денежные средства и теперь занимается разведением крупного рогатого скота, – сообщил начальник службы пробации Бородулихинского района майор юстиции Казкен Бодаев.

Также, по словам Казкена Бодаева, районной службой пробации продолжается работа в этом направлении. Среди осужденных на постоянной основе проводятся разъяснительные беседы о возможности реализации собственных бизнес-идей и получению государственных грантов.

Ания Есмухамет

Бородулихинский район