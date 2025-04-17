Битва умов и технологий

В Восточно-Казахстанской области выбрали лучших робототехников и программистов среди школьников.



В регионе подвели итоги областного IT-чемпионата «Skills for geeks», в котором приняли участие более 200 школьников со всех городов и районов области.



IT-чемпионат проводился уже в восьмой раз, организатором выступает Восточно-Казахстанский региональный научно-методический центр информатизации и развития образования «Örken». Участие в состязаниях принимали учащиеся школ с 5 по 11 классы.



– Чемпионат направлен на создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей школьников, выявление одарённых учащихся, а также формирование у них навыков практического решения задач в реальных профессиональных ситуациях, – пояснили в центре «Örken».



Отборочные туры чемпионата «Skills for geeks» проводились с 13 по 28 февраля во всех районах и городах области. В них приняли участие более тысячи учащихся, представлявших 185 команд. По итогам отборочного этапа в финал вышли 244 школьника из 18 команд, показавшие высокий уровень владения навыками моделирования, программирования и спортивной робототехники. Оценку конкурсных работ проводили профессиональные независимые эксперты – представители образовательных организаций.



По итогам чемпионата победу в номинациях одержали следующие команды:

1) «3D-моделирование»: г. Усть-Каменогорск (в возрастной категории 10+), Зайсанский район (14+).

2) «Программирование»: г. Риддер (10+), КГУ «Областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одарённых детей» (14+).

3) «Спортивная робототехника» – по компетенциям: