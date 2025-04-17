Битва умов и технологий
В Восточно-Казахстанской области выбрали лучших робототехников и программистов среди школьников.
В регионе подвели итоги областного IT-чемпионата «Skills for geeks», в котором приняли участие более 200 школьников со всех городов и районов области.
IT-чемпионат проводился уже в восьмой раз, организатором выступает Восточно-Казахстанский региональный научно-методический центр информатизации и развития образования «Örken». Участие в состязаниях принимали учащиеся школ с 5 по 11 классы.
– Чемпионат направлен на создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей школьников, выявление одарённых учащихся, а также формирование у них навыков практического решения задач в реальных профессиональных ситуациях, – пояснили в центре «Örken».
Отборочные туры чемпионата «Skills for geeks» проводились с 13 по 28 февраля во всех районах и городах области. В них приняли участие более тысячи учащихся, представлявших 185 команд. По итогам отборочного этапа в финал вышли 244 школьника из 18 команд, показавшие высокий уровень владения навыками моделирования, программирования и спортивной робототехники. Оценку конкурсных работ проводили профессиональные независимые эксперты – представители образовательных организаций.
По итогам чемпионата победу в номинациях одержали следующие команды:
1) «3D-моделирование»: г. Усть-Каменогорск (в возрастной категории 10+), Зайсанский район (14+).
2) «Программирование»: г. Риддер (10+), КГУ «Областной специализированный лицей «Білім-инновация» для одарённых детей» (14+).
3) «Спортивная робототехника» – по компетенциям:
- «Гонка по линии» – г. Усть-Каменогорск (10+);
- «Кегельринг» – г. Усть-Каменогорск (10+);
- «Кегельринг квадро» – КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат им. Жамбыла для одарённых детей» (14+);
- «Сумо» – Катон-Карагайский район (10+);
- «Робосумо шагающих роботов» – Маркакольский район (14+);
- «Танковый биатлон» – г. Усть-Каменогорск (14+).
Церемония награждения в общекомандном зачёте по компетенциям состоится в мае 2025 года в рамках 12-го ежегодного областного IT-фестиваля «New Generation». Победители будут награждены ценными призами, кубками, медалями и грамотами, а все участники чемпионата – сертификатами.
Завершился чемпионат исполнением гимна «Skills for geeks», автором которого являются его участники. Строки гимна «Кто, если не я, кто, если не ты, сделает первый шаг для своей страны» стал девизом соревнования, которое уже стало традиционным и в будущем может выйти за рамки областного уровня.
Дмитрий Чжан
Фото Жәнібек Ырысбай