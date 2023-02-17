Библиотека рекомендует

Уникальная коллекция книг с автографами авторов, литературные квесты, конкурсы и викторина ждали восточноказахстанцев в Международный день книгодарения в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина.

14 февраля – Международный день книгодарения, праздник библиоманов и всех неравнодушных к чтению. В этот день принято обмениваться книгами или просто их дарить. Люди делятся такими подарками с друзьями, родными и даже незнакомцами, а также передают книги в библиотеки, школы и другие организации…

Стоит отметить, что в календаре праздничных дат этот день появился не так давно, в 2012 году, но сразу же полюбился всем книгоманам. На сегодняшний день его отмечают более чем в 40 странах мира.

По сложившейся традиции Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина объявляет февраль месяцем книгодарения.

– Если у вас дома есть книги, которые вы уже прочитали и готовы подарить, то библиотека с благодарностью примет их, и они ещё порадуют наших читателей, – поделились сотрудники. – Главная идея акции – напомнить, что книга была и остаётся прекрасным подарком, а чтение новой, интересной, познавательной книги станет двойной радостью для любого человека.

В Международный день книгодарения сотрудники библиотеки подготовили праздничную программу. Посетителей и гостей ждали интерактивная книжная выставка «Дарите книги с любовью», уникальная коллекция книг с автографами авторов, литературные квесты, конкурсы и викторина «Угадай героя и получи книгу в подарок».

Каждый читатель мог предложить книгу для чтения, оставить отзыв о прочитанном и рассказать о своих предпочтениях в видеоинтервью «Читатель рекомендует».

Александра Исаева

Фото Аяужан Утеулиновой