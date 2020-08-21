Библиотечный бум

Несмотря на стремительный технический прогресс, профессия библиотекаря остаётся актуальной и ценной, особенно в сельской глубинке.

Елена Гофман – библиотекарь по профессии и по призванию. Она родилась в селе Ново-Хайрузовка Большенарымского (ныне Катон-Карагайского) района. Родители Александр Александрович и Лидия Федоровна с малых лет прививали своим детям любовь к книгам.

– Одно из ярких воспоминаний детства – когда мама читала нам сказки перед сном, – рассказывает Елена. – Ещё помню наше большое красивое село с ровными, ухоженными улицами, двумя школами, детским садом, швейной мастерской, фермой. Я, как примерная и старательная ученица, входила в актив школы, участвовала в сборе макулатуры, была членом редколлегии. Мне тогда казалось, что наш посёлок – это самое культурное село, с передовым хозяйством и чистой речкой Чиркаин, где водилась редкая рыба хариус.

Трудовой путь нашей собеседницы начался в новой сельской хлебопекарне. С тех пор Елена увлекается выпечкой.

– После открытия в 2006 году новой школы в селе меня пригласили на работу в качестве делопроизводителя, – вспоминает наша героиня. – Я освоила компьютер, затем перешла работать в кабинет информатики. Благодаря настойчивости бывшего библиотекаря школы, я поступила в колледж при КАСУ на специальность «Библиотечное дело». В 2011 году получила диплом библиотекаря и уже в следующем году трудилась по специальности.

По мнению Елены, библиотекарь должен быть эрудированным, трудолюбивым, творческим человеком, ведь он находится в гуще общественной жизни. Подписка на периодику, в том числе на газету «Рудный Алтай», проведение мероприятий, оформительская, методическая, творческая деятельность – только часть трудовых будней.

– Особенно меня заинтересовала исследовательская работа с учащимися, – призналась Елена. – Было подготовлено несколько проектов. К примеру, с дочерью Анастасией мы написали о биографии наших предков. Настя получила диплом республиканского конкурса по истории Казахстана.

Елена с детства любила читать, а теперь у неё появилась возможность стать соавтором книги «Учитель, перед именем твоим…», посвященной директору Новохайрузовской школы. Это был большой труд, результатом которого пользуются учащиеся и учителя школы, односельчане, жители региона.

– Считаю, что существует много способов реализовать себя, поэтому участвую в семинарах, научно-практических конференциях, поддерживаю связь с библиотекарями области и республики, – добавила Елена Гофман. – Ещё я активист районного Дома дружбы – центра общественного согласия. В рамках масштабной акции «Мәңгілік ел» не раз готовила и проводила различные народные праздники. Считаю, что дети должны знать культуру и быт всех этносов, проживающих в нашей стране.

Хотя библиотечный стаж моей собеседницы не велик, всё же у неё сформировалось своё профессиональное кредо: «Работать так, чтобы ребёнок полюбил книгу и чтение, потому что заставить это делать невозможно». Цель библиотекаря – познакомить читателей, особенно юных, с самыми лучшими произведениями мировой классики, показать уровень современной казахстанской литературы.

– Для меня библиотека – это храм, в котором каждый раз открываешь что-то новое и важное для себя, – подчеркнула Елена Гофман. – Как говорится в одном стихотворении: «Мой храм души. Вхожу и замираю. / Под этим сводом – радости мои. / Мой каждый шаг они благословляют. / Библиотека – храм моей души».

Ева Ким