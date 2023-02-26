Безвозмездно, то есть даром!

Восточный Казахстан присоединился к популярной акции «Дармарка». Необычную благотворительную ярмарку впервые организовали в областном центре.

Различные ярмарки в регионе проводят часто и с размахом. Жители области с удовольствием приобретают фермерскую продукцию и изделия мастеров, азартно торгуясь с продавцами. Но на этой неделе в областном центре организовали ярмарку совершенно неожиданного формата.

– Идея дармарки не новая, – рассказывает организатор акции, эко-активист из Усть-Каменогорска Людмила Евженкова. – В нашей области эту инициативу взяли на вооружение и тоже стали внедрять. В Усть-Каменогорске акция проводится впервые, мы пробуем, смотрим, как это всё пройдёт, насколько заинтересует людей, насколько это в принципе будет эффективно.

Участникам трёхдневного челленджа, стартовавшего в минувший вторник, предложили в качестве товаров приносить вещи, которые люди готовы отдать бесплатно, и обменивать их на «продукцию» других покупателей.

В стенах Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева расположили импровизированные витрины, на которых прибывающие участники ярмарки раскладывали принесённые вещи. Но «товар» не залёживался. Очередной «покупатель» брал с прилавка понравившуюся вещицу, отдавая взамен свой лот. Таким образом, ассортимент дармарки менялся буквально на глазах, а люди с энтузиазмом отдавали и приобретали всевозможные диковинки.

– Я принесла для обмена книгу со стихами, – говорит жительница областного центра Лариса Сокольникова. – Это авторский сборник молодых поэтов Усть-Каменогорска, у меня было два экземпляра издания. Обменяла его на значки для дочки и столовый молочник. И, кстати, было приятно увидеть, что почти сразу мою книгу забрала молодая мама с ребёнком. Рада, что люди и сейчас увлекаются поэзией!

Ассортимент дармарки удивлял разнообразием. Здесь можно было выбрать нарядную блузу, шапку или бейсболку, заколки, плойки и любопытные украшения ручной работы, косметические средства, канцелярские товары, декоративные статуэтки, телефонный аппарат, красивые чайные кружки и ложки и даже конфеты монпасье в жестяных коробочках…

– Мне самой приглянулась цепочка из бисера с подвеской, – делится Людмила. – Я забрала её. Каково же было моё удивление, когда в разговоре с покупателями узнала, что эту изящную вещицу сделал мальчишка-школьник, который пришёл сюда с мамой поучаствовать в акции.

К слову, юный ювелир выбрал для себя баллоны с краской для граффити, которые часом ранее принёс один из студентов, обменяв их на костюм героя популярного сериала «Игра в кальмара».

В целом вовлечённость в процесс неординарной торговли и интерес среди участников можно было оценить по счастливым улыбкам и словам благодарности, которые то и дело звучали со всех сторон.

– Это не барахолка, – подчёркивает Людмила Евженкова. – Это скорее про экологию, про рациональное потребление и вторую жизнь вещей. Всё, что приносили люди, могло, вероятно, просто осесть в пыльных шкафах или вовсе отправиться в мусорный контейнер за невостребованностью. Но в том и смысл: если одним вещь перестала быть нужной, то другим она может стать полезной. Надеюсь, что идея дармарок приживётся у нас.

Вдохновителем и куратором мероприятия выступила Ассоциация экологических организаций Казахстана с проектом «StopMusor». Совместная работа волонтёров региона, руководства университета и эко-активистов позволила привлечь интерес жителей к серьёзным экологическим проблемам. Предметы, которые останутся на прилавках по завершении дармарки, волонтёры намерены распределить среди нуждающихся семей города.

Лилия Дроздова

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