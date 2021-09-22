Безвирусный картофель из пробирки

Учёные Национальной лаборатории коллективного пользования Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова вырастили 23 сорта безвирусного картофеля.

Работа была проведена в рамках научного проекта «Инновационная технология производства суперэлиты суперранних и ранних сортов картофеля на оздоровлённых землях ВКО». Учёным удалось вырастить сорт без генетической модификации растения. В итоге студенты университета собрали 95 мешков, или пять тонн, урожая 2021 года.

Как отметили биологи, самое главное – соблюдение технологии посадки. Например, картофель, который выращивался в течение трёх месяцев в пробирках микрорастений, должен быть посажен на две недели позже обычного срока для проверки адаптации к агроклимату региона. Кроме того, чем ближе картофель посажен с другим клубнем, тем он меньше. А если посадить дальше, то, естественно, ареал питания будет больше, тогда клубни получат достаточно азота, фосфора, калия и влаги.

– Мы тесно сотрудничаем с Восточно-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станцией. Нам было выделено полгектара земли, на которой мы высаживали клубневой материал конкурсного сорта испытания. На одном участке выращивали клубневой материал, а на втором – четыре тысячи пробирочных микрорастений картофеля. Отмечу, что эти сорта исследуются на протяжении нескольких лет, – говорит главный научный сотрудник Национальной лаборатории коллективного пользования Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Максим Сутула. – Так как у нас довольно непродолжительное лето, нам нужно провести все испытания и выбрать те сорта, которые за этот короткий период успевают созреть и дать хороший урожай. После экспертизы мы узнаем, какие сорта прошли испытания. Отрадно, что ректор университета поддерживает нас, предоставляет служебный автотранспорт и грузовой автомобиль, на котором мы производим транспортировку картофеля к местам хранения.

К слову, учёными-биологами было заложено пять сортов селекции университета: «таврия», «изольда», «магистр», «восточный-1», «шакирд». Также были использованы российские сорта, немецкие и голландские.

– Эти сорта были заложены по голландской технологии, по всем меркам, размерам. В плане болезней мы выдержали всё – вовремя сделали обработку, посадку и прополку, – рассказала научный сотрудник Национальной научной лаборатории коллективного пользования Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Валентина Николаева. – Кроме того, у нас в планах реализация семенного посадочного адаптированного материала.

Стоит отметить, образцы и посевной материал конкурсных сортов картофеля на следующий год были отобраны и помещены в хранилище опытной станции, остальная часть передана общежитиям при университете.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова