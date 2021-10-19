В Жарминском районе выбрали лучшую келин. Семь невесток показали своё мастерство в кулинарии, знании традиций и многом другом.

В конкурсе, организованном районным Домом дружбы, девушек экзаменовали настоящие знатоки семейной жизни. Перед жюри, а также перед мужьями и своими родственниками конкурсантки демонстрировали всё, что должна знать и уметь безупречная сноха. А список важных дел немаленький, большинство связано с национальными традициями.

– Чтобы стать лучшей келин, нужно не только уважать свекровь, хорошо готовить и поддерживать чистоту и порядок в доме, – поясняют организаторы конкурса. – Надо знать традиции, разбираться в поэзии, правильно встречать гостей, обладать ораторскими способностями.

Каждая из участниц основательно подготовилась к конкурсу, который состоял из семи этапов: видеопрезентация, представление приготовленного блюда, чайная церемония, колыбельная для ребёнка, викторина по национальным играм, творческий тур. Заключительный этап конкурса был посвящён творчеству знаменитых людей Жарминского района.

Организаторы мероприятия отмечают, что все задания были построены так, чтобы конкурсантки смогли показать свои лучшие качества. Подчеркнуть, что женщина – это, прежде всего, любящая супруга, заботливая мама, хранительница домашнего очага и традиционных семейных ценностей.

К примеру, конкурсантки продемонстрировали знание национального обряда «Бесікке салу» – укладывание новорождённого в колыбель. По традиции к её изголовью привязывают амулет, защищающий от злых духов, и накрывают семью вещами. Согласно поверью, каждая из вещей имеет свой смысл и может влиять на судьбу младенца: дорогая шуба, к примеру, сулит богатство, чапан – положение в обществе, уздечка – силу и ловкость, воинское снаряжение – славу батыра.

Творческий конкурс преобразил скромных невесток. Многие свекрови, сидящие в зале, и не догадывались о талантах своих снох.

Лучше всех со своими обязанностями, по крайне мере на сцене, справилась А. Мамырбаева из Капанбулакского сельского округа. Она была признана самой кроткой, талантливой келин и удостоена Гран-при.

Первое место жюри присудило А. Оспанбековой из посёлка Жангизтобе, второе – А. Заманбековой из Калбатауского сельского округа и Ж. Рабиевой из посёлка Ауэзов. Третье место разделили С. Кожамбердинова из Каратобинского сельского округа, Е. Татибек из города Шар и А. Саржанова из Калбатауского сельского округа.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район