Безотходное производство

Вопросы создания новых и расширения действующих предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции для насыщения внутреннего рынка и развития экспорта обсудили на аппаратном совещании областного акимата.

Об этом аким области Даниал Ахметов сообщил на своих страницах в социальных сетях, отмечая особую актуальность наиболее полного снабжения населения ВКО продуктами питания. Вопросы обеспечения продовольственной безопасности, а также укрепления потенциала производства, переработки и поставок продукции на экспорт находятся под постоянным контролем местных исполнительных органов власти.

Восточный Казахстан в известной степени является, как принято у нас говорить, самодостаточным регионом. В масштабе республики область занимает ведущие позиции, к примеру, по производству мяса, молока. Это основные и наиболее значимые виды продукции, которые составляют основу полноценного, сбалансированного питания людей. Вместе с тем, есть ещё целая линейка продуктов, которую производят и перерабатывают в сфере АПК ВКО. При комплексном подходе именно эта продуктовая ниша рынка наряду с горнорудной, металлургической отраслью экономики способна приносить экспортную выручку.

В целом объём производства продуктов питания в Восточно-Казахстанской области в 2020 году согласно статистическим данным составил 148,8 млрд тенге. В частности, основную долю в объёме переработанной сельскохозяйственной продукции составляют масличные культуры, мясо, молоко, зерно, а также производство хлебобулочных изделий и многих других продуктов.

Каждый регион Казахстана старается по максимуму использовать свои явные конкурентные преимущества. В этом отношении ВКО является законодателем мод также в сфере выращивания, переработки масличных культур. Не случайно с учётом прежних традиций и новых перспектив в этом сегменте рынка намечается серьёзный прорыв.

В нынешнем году посевные площади масличных культур ВКО увеличатся на 30 тыс. га. В Семее запустят завод по переработке маслосемян. В 2022 году приступит к работе ещё один новый и крупный маслозавод.

Аким области поручил сделать подробный анализ – сколько маслосемян поставляет регион на внешний рынок, каким будет прирост урожая с новых вводимых площадей.

– Мы должны принять меры, которые будут стимулировать переработку у себя в области, – подчеркнул Даниал Ахметов и поставил задачу определиться с тем, как будут обеспечены сырьём новые мощности. Поскольку это конкретные люди, производство, деньги. Профильные управления должны с местными органами власти сообща отработать все вопросы, тщательно во всём разобраться.

В прошлом году 21 предприятие региона обеспечили производство 16,8 тыс. тонн мяса. В настоящее время в стадии реализации находится ещё три проекта. К 2024 году планируется увеличить объёмы переработанной мясной продукции до 94 тыс. тонн. На сегодняшний день доля переработки всех видов мяса и мяса птицы составляет 57,3 тыс. тонн.

В сфере переработки молочной продукции действуют 25 предприятий. В целях увеличения объёмов и расширения ассортимента продукции молокозаводом ТОО «Эмиль» реализуется проект по строительству производственно-логистического комплекса по переработке молока мощностью 90 тыс. тонн в год.

В ходе расширенного аппаратного совещания также рассмотрена деятельность индустриальных зон региона и ход реализации Комплексного плана развития Семея.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников