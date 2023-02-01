Безопасный дымоход

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО призывают жителей частного сектора быть осмотрительными: с начала отопительного сезона пожарным удалось предотвратить немало возгораний, однако эпизоды отравления угарным газом продолжают регистрироваться в регионе. Причиной этого становятся неисправные печи и неочищенные дымоходы.

В ДЧС ВКО рассказали о рисках пожаров во время отопительного сезона в частном жилом секторе.

– С начала отопительного сезона в области зафиксировали 181 случай пожара, что на два процента ниже по сравнению с прошлым годом, – сообщили в пресс-службе ДЧС. – При этом заметно сократилось количество пожаров в многоэтажках (на 61 процент) и банях (на 25 процентов).

Большинство возгораний происходит в частных домах и дачных массивах.

– Чаще всего пожары возникают в частных жилых домах – 44 процента от общего количества именно такие случаи, – подчёркнул начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов. – Также риски возгораний могут быть в надворных и хозяйственных постройках. Кроме этого, обеспокоенность вызывают летние дачные дома, которые жители используют для зимнего проживания.

За время отопительного периода специалисты ДЧС ВКО совершили более 160 тысяч подворовых обходов среди населения области, проживающего в частном жилом секторе. Более 40 тысяч домов имели нарушения требований пожарной безопасности, чаще всего связанные с ненадлежащей эксплуатацией систем отопления, электрических сетей и электрооборудования. В частности, многие люди используют удлинители сомнительного качества, которые не выдерживают нагрузки. К одной розетке некоторые жители умудряются подключить холодильник, микроволновку, плиту, которые потребляют большое количество энергии.

Более трёх тысяч домов принадлежат семьям, которые относятся к уязвимым категориям населения.

– За указанный период в пожарах погибли семь человек, детей среди них нет, – отметили эксперты ДЧС. – От угарного газа пострадали 11 человек.

Пожарные в очередной раз напомнили жителям о необходимости следить за печами.

– Чаще всего отравление угарным газом происходит в ночное время, когда люди спят, – констатировали в ДЧС. – Основные причины несчастных случаев – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Трещины и прогары в печи, отсутствие тяги, забитый сажей дымоход приводят к утечке опасного газа.

– В этом году при участии ТОО «Казцинк» и местных исполнительных органов в домах социально уязвимой категории граждан установили почти 2500 датчиков угарного газа и дыма, – акцентирует пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – В октябре 2022 года такой датчик спас от угарного газа жителей Глубоковского района. В жилом доме посёлка Верх-Берёзовка при сработке датчика отравления избежали четверо взрослых и трое детей. А около недели назад в Уланском районе датчик уберёг от несчастного случая одинокую пожилую женщину. В селе Каменка 96-летняя и плохо передвигающаяся женщина, услышав сигнал датчика, позвонила своему соцработнику. Он, в свою очередь, связался с соседями пенсионерки, которые помогли ей выйти из задымлённого дома.

Лилия Дроздова