Безопасный отдых

Рейдовые мероприятия проходят на побережье озера Алаколь.

В целях профилактики безопасности людей на воде сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям​ Урджарского района вручили отдыхающим памятки с правилами поведения на водоемах, дали подробные инструкции.

– Также побеседовали​ с владельцами баз отдыха, довели до их сведения основные требования к береговой линии и о необходимости создания спасательного поста, – сообщили в отделе по ЧС Урджарского района. – Работа в этом направлении продолжается.