Безопасный формат 

Как будут учиться казахстанские школьники и студенты колледжей и вузов с нового года?

Ситуацию пояснил министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой на брифинге в Службе центральных коммуникаций. По его словам, сейчас ведётся мониторинг данных по распространению коронавирусной инфекции и переход к обычному формату обучения напрямую зависит от эпидемиологической обстановки в стране.

– Всё зависит от эпидситуации, – подчеркнул Алексей Цой. – Мы каждый день мониторим. Для нас очень важен замер данных после Нового года. Важен период в ближайшие две недели, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Длительные каникулы и праздники всегда имеют потенциальный риск, могут вызвать дополнительный всплеск коронавирусной инфекции. Пока мы производим замеры, а далее в зависимости от эпидситуации будет приниматься решение об ослаблении или усилении ограничительных мер.

На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области для большинства школьников сохраняется дистанционный формат обучения. Однако есть некоторые изменения. Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача ВКО от 3 января 2021 года в третьей четверти ученикам выпускных классов будет разрешено комбинированное обучение.

«Разрешить комбинированное обучение в течение шести дней недели для выпускных классов – 9, 11 (12): 70 процентов предметов – в штатном режиме, 30 процентов – в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30 процентов проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, соблюдение масочного режима», – говорится в постановлении.

Обучение в традиционном формате сохраняется в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся. При этом в классах должно находиться до 15 человек. В общеобразовательных учебных учреждениях разрешается работа дежурных классов с первого по пятый класс включительно, в международных – до седьмого класса включительно по заявлению родителей и при соблюдении заполняемости кабинетов – не более 15 школьников.

Также по решению администрации образовательного учреждения возможны индивидуальные занятия с учащимися в группах не более пяти человек во внеурочное время.

Помимо этого, студенты I курса колледжей и высших учебных заведений начнут обучение во втором семестре в штатном режиме.

Отметим, что дальнейшие меры по переходу к традиционному формату обучения будут приниматься в зависимости от эпидситуации.

Татьяна Кравченко

Фото Тлеубека Шаяхмета