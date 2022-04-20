Безопасные шашлыки

С наступлением пожароопасного периода в регионе спасатели ДЧС ВКО начали выезжать на тушение загоревшейся травы до 30 раз в сутки.

По их словам, чаще всего причиной пожара становится неосторожное обращение с огнём. Так, с 1 апреля осуществлено 150 выездов на ликвидацию подобных загораний.

– Большинство пожаров в дачных обществах приходится на весенний период, когда люди начинают свой сезон. Закон жарить шашлык не запрещает, однако делать это необходимо с соблюдением правил пожарной безопасности, – говорят специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Вот несколько важных моментов, о которых не стоит забывать: во-первых, соблюдать расстояние от мангала до сооружений (до зданий и сооружений должно быть не менее десяти метров); категорически запрещается использовать бензин или другую легковоспламеняющуюся жидкость; ни в коем случае нельзя разводить костёр в ветреную погоду. Необходимо следить за огнём в мангале; иметь поблизости первичные средства пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель); по окончании пикника затушить костёр и накрыть мангал крышкой.

Вместе с тем при уборке территории дач вблизи домов разжигать огонь запрещено, особенно в пожароопасный период. Допускается сжигание только на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений в специальной железной ёмкости и под присмотром. При этом погода должна быть безветренной, а рядом нужно иметь средства пожаротушения. Всё же, по мнению спасателей, лучше и безопаснее складировать мусор в мешках и вывозить на специально отведённые площадки.

– За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность согласно ст. 336 Кодекса РК об административных правонарушениях («Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов»), а именно штраф в размере 20 МРП, – сообщил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов. – Отметим, что требования ужесточились. Если раньше при обнаружении факта сжигания мусора и разведения костра с нарушениями правил пожарной безопасности законодательством предусматривалось предупреждение, то сейчас это крупный штраф.

Также административная ответственность предусмотрена ст. 410 Кодекса РК об административных правонарушениях («Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами»).

Кроме того, согласно ст. 204 ч. 2 Уголовного кодекса РК неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое путём неосторожного обращения с огнём или иным источником повышенной опасности либо повлёкшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников