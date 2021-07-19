Медицина

Безопасность – на первом месте

19.07.2021
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В Семее первые пациенты, получившие радиойодтерапию, выписались домой.

Напомним, 24 июня было открыто первое в Казахстане отделение радионуклидной терапии на базе Центра ядерной медицины и онкологии Семея. В этот день отделение приняло 14 первых пациентов. Они приехали из Шымкента, Алматы, Кызылорды, Павлодара, Усть-Каменогорска, Аксуата, Аягоза. Лечение проходили и жители Семея.

Ранее терапию активным йодом для лечения проблем щитовидной железы в нашей стране не применяли. А потому данное событие является знаковым для здравоохранения всего Казахстана.

О своих впечатлениях после полученной терапии рассказал житель Шымкента, 66-летний Назарали Бекмуратов.

– Раньше я, как и многие, думал, что всегда буду здоровым. За плечами у меня спортивное прошлое, иммунитет не подводил. Но 18 лет назад я вдруг начал себя плохо чувствовать – появилось головокружение, раздражительность, потливость и другие симптомы, – вспоминает он. – Врачи долго не могли понять причину. И только через четыре года я узнал, что у меня проблемы с щитовидной железой, диагноз – диффузно-токсический зоб. С тех пор я постоянно принимал препараты тиреостатики, они помогали держать ситуацию под контролем, но моё состояние при этом не улучшалось.

Несколько лет назад мужчина узнал, что в Семее строится Центр ядерной медицины, где планировалось лечить людей с таким же диагнозом радиоактивным йодом, и ждал, пока начнётся работа этого медицинского учреждения.  

– Очень приятно, что я стал одним из первых пациентов, считаю, что мне очень повезло! Коллектив отделения приветливый, внимательный. Оборудование и инвентарь впечатляют, радиационная безопасность пациентов и сотрудников здесь на первом месте, – отметил Назарали Бекмуратов. – Радиоактивный йод я принимал в жидком виде, словно пил воду, жидкость была без цвета и запаха. Почувствовал изменения к лучшему. Сейчас самочувствие хорошее. Лечение проходил бесплатно по направлению. Спасибо всем сотрудникам центра за такую важную работу! А будущим пациентам желаю выздоровления!

Через несколько часов после выписки бывший пациент Центра ядерной медицины отправился на самолёте в Шымкент, где продолжил наблюдение у врачей областного эндокринологического диспансера.

Напомним, радиойодтерапия предусматривает лечение пациентов с двумя патологиями щитовидной железы – это рак щитовидной железы и тиреотоксикоз (болезнь, вызванная гиперфункцией щитовидной железы).  

В первом случае радиойодтерапия применяется в комплексе с хирургическим методом. После полного удаления самого субстрата щитовидной железы радиойод накапливается в остаточных очагах и уничтожает их.

При лечении радиойодом тиреотоксикоза удалять железу не нужно. Препарат является альтернативой консервативного длительного лечения тиреостатиками. Изотопы йода облучают ткани щитовидной железы изнутри и тем самым купируют выброс гормонов.  

На лечение радиойодом принимают казахстанцев со всех регионов страны. Для того чтобы получить специализированное лечение, пациенты в первую очередь должны обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти обследование. По результатам этого обследования становится ясно, подлежит пациент лечению радиойодом или нет.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей

19.07.2021
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