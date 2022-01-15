Безопасность – ключевой фактор

Глава региона Даниал Ахметов дал конкретные поручения акимам городов и районов по обеспечению законности и правопорядка на вверенных им территориях, а также поставил ряд конкретных задач по оперативному решению актуальных вопросов развития районов.

В первую очередь аким области выразил благодарность всем восточноказахстанцам, которые не поддались на экстремистские провокации.

– На сегодняшний день задержано более тысячи человек, по каждому будет проведено расследование, и все экстремисты получат наказание в соответствии с законодательством РК. Мы впервые столкнулись с террористической угрозой такого масштаба, но сейчас ситуация в регионе стабильна, – отметил глава региона.

По словам Даниала Ахметова, в настоящее время общественный транспорт работает бесперебойно, функционирует межрайонное автобусное сообщение. Все банки, банкоматы, магазины, аптеки и социальные объекты работают в штатном режиме. Проблем с наличностью в банкоматах нет.

В регионе проводится разъяснительная работа с населением и госорганами, а также ведётся подготовка алгоритмов выполнения задач, поставленных Главой государства Косым-Жомартом Токаевым в выступлении в Мажилисе Парламента РК.

– Безопасность – это сейчас ключевой фактор, – отметил аким ВКО. – Есть технические предложения по улучшению оснащения Вооружённых сил региона. Кроме того, важнейший вопрос – стабильное ценообразование. Профильные ведомства должны обеспечить контроль за процессом формирования цен на социально значимые товары для населения. Наша основная задача заключается в развитии экономики региона и страны, улучшении качества жизни населения и сохранении внутренней стабильности.

В рамках расширенного совещания Даниал Ахметов поручил акимам усилить работу по обращениям граждан, обеспечить эффективную разъяснительную работу с целевыми группами.

Представителям агропромышленного комплекса аким области предложил выработать предложения по вопросам субсидирования этого сектора. По словам главы региона, ни одно сообщение от граждан, поступившее за эти дни, не останется без внимания.

Бахыт Сарсембаева

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