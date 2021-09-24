Безопасное пространство для горожан

В Семее прошло заседание общественного совета. На повестку были вынесены вопросы безопасности детей в учреждениях дошкольного образования, обеспечения правопорядка в городе и организации захоронений на городских кладбищах.

Вопросам безопасности традиционно уделяется большое внимание. Резонансные и печальные события, новости о которых регулярно приходят из разных уголков мира, оставляют эту тему в топе самых важных и актуальных.

– На сегодняшний день во всех учреждениях дошкольного образования установлены камеры видеонаблюдения, все государственные детсады выведены в Центр оперативного управления. В совместном приказе министра внутренних дел и министра образования рассматривается вопрос подключения частных детсадов. Это объект, который требует пристального внимания. Этот вопрос нужно поднимать широко, все учреждения, работающие с детьми, должны выходить в Центр оперативного управления, чтобы был контроль. Все детсады просматривают записи с камер видеонаблюдения и еженедельно сдают нам отчёты, – рассказала на заседании руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко.

Члены совета, выслушав доклад, предложили провести работу с частными детскими садами, дабы они пошли навстречу в данном вопросе и подписали соответствующее соглашение.

Вопросы охраны общественного порядка также не остались без внимания. На сегодняшний день сотрудниками полиции Семея выявлено свыше 20 тысяч административных правонарушений. При этом по сравнению с прошлым годом на 6 % снизилось общее количество уголовных преступлений

– Определено пять точек, где необходима установка стационарных постов, которые обеспечат постоянное присутствие сотрудников полиции в местах массового скопления людей. В настоящее время установлены два стационарных поста на центральной площади и площади имени Ауэзова. Однако водоснабжение и электричество ещё не подключено. Подрядчики начнут установку уже в ближайшее время. Ещё три места – это ТД «Камбар» в посёлке Восточный, пересечение улиц Кабанбай батыра и Мамай батыра, а также пересечение улиц Кабанбай батыра и Засядко. Пока они не утверждены из-за отсутствия финансирования, – сообщил начальник местной полицейской службы УП города Семея майор полиции Бауыржан Садакбаев.

Обсуждая третий вопрос повестки, члены совета возмутились, почему городские кладбища завалены мусором. Руководитель ответственного ТОО «Акрополь» посетовал на нехватку сотрудников. По словам Сергея Журавлева, в компании работают всего два человека.

– Мы обслуживаем три кладбища. Захоронения ведутся согласно регламенту и вероисповеданию усопших. На данном этапе идёт большая работа по уборке кладбищ. Остаётся нерешённым вопрос по вывозу мусора. Причина в том, что вывозить его на полигон достаточно дорого. Сейчас идёт работа по складированию, – отметил он.

Решение вопросов по содержанию кладбищ будет взято на дальнейший контроль.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей