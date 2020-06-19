Безопасное купание

С начала купального сезона в водоемах области утонуло 11 человек.

По информации начальника управления гражданской обороны ДЧС ВКО Тимура Дидахметова, в регионе насчитывается более двух тысяч доступных и пригодных для купания водоемов. Они расположены в густонаселенных местах или в непосредственной близости от них. Есть 180 пляжей, где разрешено купаться, а также 21 детский оздоровительный лагерь с пляжами и бассейнами.

С 1 июня 2020 года в водоемах Восточно-Казахстанской области утонуло 11 человек, из них семеро при купании, один человек при рыбной ловле, двое – катаясь на лодках и один – по неосторожности. Только за истекшие выходные дни погибли в воде четыре человека, среди них один ребенок.

Для сравнения: за весь купальный сезон 2019 года утонуло 29 человек, в том числе пятеро детей.

По словам Тимура Дидахметова, чтобы избежать увеличения данных в печальной статистике, Департамент по ЧС ВКО проводит профилактическую работу с населением.

– Состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием заместителя акима ВКО Бакытжана Байахметова и 19 заседаний городских и районных КЧС. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности граждан на водоемах области в купальный сезон, – сообщил он. – Разработан план совместных мероприятий по мерам безопасности в период купального сезона 2020 года.

Сотрудниками Департамента полиции, Департамента по чрезвычайным ситуациям и инспекции транспортного контроля осуществляются совместные профилактические рейды. Они проводятся как на акваториях области, так и в детских оздоровительных лагерях, имеющих пляжи и бассейны.

С начала сезона состоялось 252 рейда. Выявлено пять фактов нарушения законодательства по статье 440 КоАП РК (распитие спиртных напитков в общественных местах) и вынесены штрафы на общую сумму 69450 тенге. По статье 364 КоАП (купание в запрещенных местах) составлено 26 протоколов, вынесены предупреждения.

Помимо этого, установлено 190 знаков «Купаться запрещено» и 56 наглядных стендов, распространено более 6000 агитационных плакатов, буклетов и

листовок.

С началом работы баз отдыха на период купального сезона будет организован спасательный пост на побережье озера Алаколь в Урджарском районе, работа сотрудников на нем будет осуществляться вахтовым методом. Его оснастят всеми необходимыми спасательными средствами и водолазным снаряжением. Спасатели будут проводить патрулирование и совершать рейды по побережью озера.

На сегодняшний день по области проведено обследование дна 48 акваторий, обучено 120 дружинников-спасателей.

Ерик Абитов