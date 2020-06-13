Безопасно на все сто

Четырнадцать баз отдыха на побережье озера Алаколь получили разрешение приступить к работе.

С 5 июня три специальные мониторинговые группы проводят проверки готовности к летнему сезону в условиях коронавируса объектов туризма, расположенных на восточном побережье Алаколя.

Владельцы баз отдыха поддержали предложение акима ВКО Даниала

Ахметова и присоединились к работе мониторинговых групп для более тщательной проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

– Состоялась встреча с главой региона. Помимо того, что Даниал Ахметов предложил нам новые условия по заполняемости баз отдыха, по его инициативе нас включили в состав мониторинговых групп, – рассказала владелица баз отдыха «Инжу» и «Алаколь Арасан» Анара Батымова. – Теперь мы проверяем, насколько базы готовы к приему туристов. Это очень важно, потому что здоровье отдыхающих и сотрудников превыше всего.

По результатам рейда четырнадцать баз отдыха получили акт полной готовности. На них при 50-процентной заполняемости могут разместить 712 отдыхающих. 60 баз отдыха имеют частичную степень готовности, в них продолжают подготовительные работы по обеспечению соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности. На 101 базе отдыха работы еще не начаты. В основном владельцы этих баз, расположенных на второй и третьей береговых линиях, открывают сезон позже, после

20 июня.

– Мы выполнили все санитарно-эпидемиологические требования, получили официальное разрешение на работу, – отметила собственница базы отдыха «Парус» Жанна Рамазан. – Обеспечена социальная дистанция, имеются средства защиты, на каждой входной двери установлены санитайзеры. У нас безопасно на все 100 процентов! Хочется обратиться к казахстанцам с просьбой: не забывайте о необходимости предоставления справки с результатами ПЦР-исследования или экспресс-теста.

Предприниматели понимают необходимость обеспечения безопасности на побережье, многие из них подходят к этому с большой ответственностью и энтузиазмом.

– Перед открытием базы по алгоритму требований мы закупили специальные средства для дезинфекции, антисептики для рук, перчатки, маски, шапочки, – сообщила администратор базы отдыха «Рассвет» Татьяна Калугина. – Разработали памятки, какие меры предосторожности должны соблюдать отдыхающие, как они могут себя обезопасить. Наша первоочередная обязанность – сохранить здоровье людей. Важно, чтобы все отдыхали спокойно. Приезжая на Алаколь со справкой о прохождении теста на COVID-19, отдыхающие будут уверены в сохранности своего здоровья. Мы сами приехали с семьями и детьми, сдав необходимые анализы.

Дарья Антон