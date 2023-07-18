Безопасно и по закону

Одной из основных задач Управления государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области является осуществление государственного контроля над соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан, требований по безопасности и охране труда.

Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель Управления государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области Бакытбек Кизатов.

– Государственными инспекторами труда с начала года рассмотрено 733 обращения, – отметил он. – Более девяносто процентов обращений приходятся на оплату труда, остальные – по расторжению трудового договора, а также по безопасности и охране труда. Проведено 298 проверок, выявлено 867 нарушений: по трудовым отношениям, по безопасности и охране труда, по занятости населения. По итогам проверок выдано 175 предписаний с привлечением к административной ответственности 84 работодателей на сумму 22,5 млн тенге.

Сотрудники управления не оставляют без внимания и вопросы по своевременной оплате труда. За первое полугодие выявлена задолженность по заработной плате в сумме 678,0 млн тенге перед 1134 работниками на 78 предприятиях области. Благодаря своевременным мерам по 75 предприятиям задолженность по заработной плате погашена в сумме 440,2 млн тенге. Вопросы погашения задолженности по заработной плате, профилактике травматизма и другие проблемы ещё на этапе рассмотрения.

Созданы группы мониторинга и оценки ситуации в регионе. Проводятся заседания областной трехсторонней комиссии по социальному партнёрству.

Трудовой рынок Республики Казахстан активно цифровизируется. Вводится Единая система учёта трудовых договоров, которые заключаются в электронном виде.

Такие трудовые договоры упрощают процесс трудоустройства, отсутствует необходимость сбора бумажных документов. Кроме того, они защищают работников от социальных рисков.

Управлением проводится работа по одному из показателей проекта «Технологический рывок за счёт цифровизации, науки и инноваций». Этот показатель «Доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров» должен быть исполнен до конца года. На сегодня уже внесено 172044 электронных трудовых договора, что составляет девяносто два процента.

Особое внимание уделяется вопросам производственного травматизма. В области за истекший период произошло 50 несчастных случаев на производстве. Пострадали 53 человека, в том числе четыре случая со смертельным исходом, 27 – с тяжёлым. Наблюдается снижение производственного травматизма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди основных причин несчастных случаев наибольшая доля приходится на грубую неосторожность пострадавшего и неудовлетворительную организацию производства работ.

Совместно с прокуратурой области реализуется проект «Безопасность на производстве (травматизм) в горно-металлургических предприятиях».

Целью проекта является снижение травматизма и несчастных случаев на производстве на пять процентов к концу 2023 года. В рамках проекта государственные инспекторы труда еженедельно по четвергам в онлайн-режиме проводят разъяснительную работу по трудовому законодательству в части безопасности и охраны труда с работниками шахт.

Специалистами управления проводится информационно-разъяснительная работа.

В области в целях профилактики производственного травматизма и улучшения условий труда на рабочих местах разработан План действий по обеспечению безопасных условий труда до 2025 года. На 14 предприятиях области внедрён проект «Народный контроль». Его суть в том, что сотрудников по состоянию здоровья переводят на работу по контролю над безопасным ведением деятельности и обучению персонала безопасным приёмам труда. На десяти предприятиях внедрили вертикальную модель контроля от заказчика до подрядчика по обеспечению безопасных условий труда в рамках договорных отношений. Действуют 704 производственных совета по безопасности и охране труда. Реализуется Концепция нулевого травматизма «Vision Zero», к ней присоединились 25 предприятий области.

Кроме того, в области реализуется «План мероприятий по ликвидации форм детского труда на 2022–2024 годы», утверждённый Приказом № 127 от 18 апреля 2022 года министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. В парке «Металлург» города Усть-Каменогорска специалисты управления провели встречу и профилактическую беседу с предпринимателями по недопущению фактов незаконного использования детского труда.

– Всем работодателям напоминаем о неукоснительном соблюдении трудового законодательства страны. В случае нарушения требований закона в отношении граждан, не достигших восемнадцатилетнего возраста, нарушители попадают под нормы Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и «Уголовного кодекса», – заключил Бакытбек Кизатов.

Альмира Нуртаева