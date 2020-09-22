Безопасно   и экономно 

Сразу три социальных объекта в Зайсанском районе подключили к отоплению на природном газе.

По поручению акима области Даниала Ахметова, при содействии руководства района, здания акимата Каратальского сельского округа, средней школы и спортивного модуля села Улкен Каратал подключены к газоснабжению.

– Подключение школы к газоснабжению помимо удобств обеспечит еще и безопасность для учащихся, – отметил аким Зайсанского района Серик Зайнулдин. – Кроме того, значительно снизятся расходы на отопление.

По словам руководителя района, многие здания и объекты в сельском округе уже подключены к газовой системе. В соответствии с планом работы по газоснабжению жилых домов и объектов в ближайшее время будут выполнены на сто процентов.

Юрий Пааль

Зайсанский район