Безопасная разведка

В Малоубинском сельском округе планируются геологоразведочные работы. Местным жителям представили проект данных мероприятий.

Предполагается проведение геологоразведочных работ на участке, расположенном в труднодоступной части Малоубинского сельского округа.

– Цель разработки проекта на 2024-2025 годы – продление контракта на недропользование на проведение разведки колчедано-полиметаллических руд на площади Приграничная сроком на два года, – сообщила представитель разработчика проекта, инженер-эколог Валентина Исаева.

План геологических работ разработан ТОО «Алтайгео».

На стадии проведения геологоразведки воздействие на окружающую среду будет минимальным.

Расстояние от участка, где будет проводиться геологоразведка, до ближайших населённых пунктов Карагужиха и Малоубинка по прямой составляет около 30 и 65 километров соответственно. Заезд работников и доставка оборудования в труднодоступные места предусмотрены со стороны Риддера с помощью вертолётов. Питьевая и техническая вода, другие материалы будут также привозными, а в будущем, после завершения работ, предусмотрена рекультивация участка.

– Поэтому воздействие на водный, воздушный бассейны, а также почву будет минимальным, – отметила инженер-эколог Валентина Исаева.

Председатель общественных слушаний, аким Малоубинского сельского округа Сергей Сомов, а также местные жители получили исчерпывающие ответы на все заданные интересующие вопросы. Дополнительно затронуты темы возможного социального партнёрства, трудоустройства местных жителей.

По итогам обсуждений участники проголосовали за то, чтобы считать общественные слушания состоявшимися.

Таир Сапаргалиев