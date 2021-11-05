Безопасная форма

В Восточном Казахстане провели оценку безопасности школьной формы.

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, в рамках мониторинга безопасности продукции на объектах торговли области проведён закуп проб школьной формы для различных возрастных групп. Всего было отобрано 12 проб продукции.

Чтобы выяснить, насколько безопасна школьная форма, эксперты проводят многочисленные исследования. Это проверка на гигроскопичность (способность материала впитывать влагу) и воздухопроницаемость (способность ткани пропускать воздух), проверка напряжённости электростатического поля (склонность ткани к накоплению статического электричества на своей поверхности), индекс токсичности и содержания формальдегида.

Также специалисты обращают внимание на потребительские свойства школьной формы, проверяя наличие запаха у изделия и водной вытяжки. Вместе с тем они проверяют, указан ли состав ткани, из которой изготовлены изделия, и анализируют его, оценивают полноту и правильность маркировки на ярлыках изделий.

По итогам проведённых лабораторных исследований установлено, что все пробы не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011 по маркировке изделий (отсутствие наименования изделия, наименования и местонахождения изготовителя, отсутствие на изделии маркировки с указанием состава ткани (отдельно для верха и подкладки), а также символов и (или) инструкций по уходу за изделием, отсутствие информации об изделии на казахском языке).

– В двух пробах также выявлено грубое нарушение гигроскопичности изделий. Эта характеристика, как и воздухопроницаемость, являются важнейшими показателями качества и безопасности школьной формы, – сообщает ДСЭК ВКО. – Если ребёнок в течение дня (в среднем 5-6 часов, а с учётом продлённого дня 8-9 часов) носит школьную форму из материалов, не отвечающих требованиям по этим показателям, это ведёт к нарушению теплового баланса организма. Возможен перегрев или переохлаждение, что приводит к частым простудным заболеваниям. Ребёнок чувствует дискомфорт и быстрее утомляется, создаются условия для возникновения кожных заболеваний. Душная и некомфортная одежда вызывает стресс, может стать причиной развития невроза.

Отметим, в целях информированности потребителей ежемесячно на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК размещается реестр несоответствующей продукции, выявленной при проведении мониторинга безопасности продукции на территории страны. Кроме того, реестр представлен для потребителей в мобильном приложении Wipon, в котором информация о продукции появляется на экране после сканирования её штрих-кода.

Гульжан Естаева

Фото из архива редакции